تشکیل تیم ملی واترپلو زیر 14 در کشور / ارومیه میزبان مسابقات شنای غرب آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین آیت الهی بعد از ظهر سه شنبه در مجمع انتخابی رئیس هیئت شنای آذربایجان غربی افزود: تیم ملی واترپلو زیر 14 سال برای نخستین بار در ایران متشکل از 120 نفر از ورزشکاران سراسر کشور طی سالجاری تشکیل می شود.

وی با اشاره به اینکه ورزش شنا ایران در المپیک های جهانی سهم بالایی از مقامهای برتر را در قالب 168 مدال به خود اختصاص داده است، بیان داشت: رشته شنا یکی از مدال ‌آورترین رشته‌های ورزشی بوده که برای تداوم این امرعلاوه بر توسعه امکانات و سخت ‌افزارهای ورزشی نیازمند ارتقای تربیت علمی ورزشکاران و مربیان هستیم.

رئیس کنفدراسیون شنای غرب آسیا در ادامه اظهار داشت: در این راستا سازمان ورزش و جوانان کشور راهکارهایی در قالب برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تعلیم مربیان شنا و رشته‌های وابسته از جمله واترپلو و شیرجه در سراسر استانهای کشور ارائه داده است.

ارومیه بهترین گزینه میزبانی مسابقات شنای غرب آسیا

آیت الهی همچنین استخر شنای پیام شرکت مخابرات آذربایجان غربی را بهترین زیرساخت جهت کسب سهمیه میزبانی مسابقات شنای غرب آسیا عنوان کرد و افزود: آذربایجان غربی یکی از مستعدترین استانها برای تبدیل تهدیدها به فرصت‌های مهم ورزشی در رسیدن به قله‌های موفقیت است.

این مسئول ادامه داد: آذربایجان غربی ضمن دارا بودن ظرفیتهای انسانی لازم، دارای قابلیتهای سخت‌ افزاری و امکانات ورزشی بوده که این امر جامعه ورزش شنای آذربایجان غربی را به سوی قهرمانی در رده‌های سنی مختلف رهنمون می کند.

کم توجهی سازمان تربیت بدنی به ورزش شنا

آیت الهی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از کم‌ توجهی‌ های سازمان تربیت بدنی کشور به این رشته ورزشی انتقاد کرد و گفت: ورزش فوتبال سالانه بالغ بر چهار هزار میلیارد ریال اعتبار جذب می کند و این در حالی است که فوتبال کشور تنها یک مدال المپیک کسب کرده و این امر در مقایسه با مدال ‌آوری شنای کشور با تعداد 168 مدال در المپیک جهانی هیچگونه سنخیتی ندارد و اعتباراتی که دولت برای شنای کشور در نظر می‌گیرد در مقابل اعتبارات فوتبال قابل مقایسه نیست.