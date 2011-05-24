آمادگی شاهزادگان سعودی برای تامین هزینه درمان مبارک/ دولت مصر مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاهرام، "اشرف حاتم" گفت : تاکنون درخواست خارجی برای تامین هزینه درمان "حسنی مبارک و سوزان ثابت" رئیس جمهوری سابق و همسرش دریافت نکرده ایم.

وی افزود: درصورتی که درخواستی هم در این زمینه مطرح شود، آن را نمی پذیریم، زیرا مصر قادر است هزینه درمانی شهروندانش را تقبل کند.

حاتم تصریح کرد: هنوز صورت حساب درمانی رئیس سابق و همسرش به وزارت بهداشت نرسیده است و به محض دریافت صورت حسابها و مشخص شدن رقم آن به دادستانی فرستاده می شود.

این درحالی است که "هشام شیحه" معاون وزیر بهداشت مصر اعلام کرد: تماسهایی با وزارت بهداشت و بیمارستان شرم الشیخ که مبارک و همسرش در آن بستری هستند از جانب شیخ نشینها و شاهزادگان سعودی و اماراتی گرفته شده است که طی آن خواستار تقبل هزینه های درمانی مبارک شده اند.

شایان ذکر است که اخیرا اخباری درباره تلاش کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه امارات متحده عربی برای خارج کردن مبارک به بهانه درمان در خارج منتشر شده بود.