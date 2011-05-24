حماسه فتح خرمشهر در تاریخ ماندگار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد علی نورینژاد ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه مجتمع پردیس قم که در روستای میم بخش کهک برگزار شد در خصوص سالروز فتح و آزاد سازی خرمشهر اظهار داشت: خرمشهر ۵۱۰ روز خونین شهر بود و همچنین در مدت ۳۰ روز مردم خرمشهر با دشمنان جنگیدند تا مانع تسلط دشمن بر این شهر شوند.
وی گفت: در این مدت ۵۱۰ روز همه مردم وجود و احساسشان این بود که این پاره تن نظام را به جمهوری اسلامی بازگردانند و سرانجام این حماسه با رهبری امام راحل و ایثارگری و مقاومت دلیرانه ملت که به صحنه آمدند در تاریخ ثبت شد.
معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه مقاومت ایثارگران در فتح خرمشهر موضع ایران را در آن زمان چندین
برابر کرد، ابراز داشت: امام خمینی(ره) در آن دوران فرمودند خرمشهر را خدا آزاد کرد و بعد از آن نیز رزمندگان با الگو گرفتن از این عملیات، عملیاتهای گسترده تری را انجام دادند.
مجتمعهای پردیس یارانه دریافت میکنند
نوری نژاد در ادامه سخنان خود درخصوص مجتمعهاب تفریحی پردیس در کشور گفت: به این مجتمعهای تفریحی در سراسر کشور جهت رفاه پرسنل نیروی انتظامی یارانه تعلق میگیرد.
وی با بیان اینکه پرسنل نیروی انتظامی همواره در کویر، مرز، جاده و شادی و غمها مأمور تامین امنیت جامعه بودهاند، اضافه کرد: با احداث مجتمع تفریحی پردیس در سطح کشور تصمیم بر پر کردن ایام فراغت پرسنلهای نیروی انتظامی داشتیم تا گوشهای از زحمات این قشر زحمتکش را جبران کنیم.
معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی ابراز داشت: با توجه به اینکه پرنسل نیروی انتظامی در تمام محدوده جغرافیای کشور مستقر هستند، این امر نشان از این است که پرنسل نیروی انتظامی اوقات فراغت محدودی دارند بنابراین برنامه ریزی صورت گرفت تا این افراد در زمان اوقات فراغت بتوانند از این مجتمعها استفاده کنند.
وی در پایان افزود: امیدواریم با احداث چنین مجمتعهایی سبب ارتقاء امنیت در مناطقی که مجتمعها در آن احداث میشود نیز شویم.
قم - خبرگزاری مهر: معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی کشور حماسه فتح خرمشهر را در تاریخ ماندگار عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد علی نورینژاد ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه مجتمع پردیس قم که در روستای میم بخش کهک برگزار شد در خصوص سالروز فتح و آزاد سازی خرمشهر اظهار داشت: خرمشهر ۵۱۰ روز خونین شهر بود و همچنین در مدت ۳۰ روز مردم خرمشهر با دشمنان جنگیدند تا مانع تسلط دشمن بر این شهر شوند.
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