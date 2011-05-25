جمشید سعادتمند در گفتگو با خبرنگار مهر در شهر ری، از میزبانی این شهر از 31 زائر بارگاه ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) خبر داد و اظهار داشت: شهرداری باقرشهر برای ارائه هرچه مطلوب‌تر خدمات به مهمانان مراسم سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی اقدامات لازم را در این راستا در دستور کار خود قرار داده است.

شهردار باقرشهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته شده در این زمینه گفت: نظافت و آماده‌سازی کامل شهر برای استقبال از زائران حرم امام راحل، اضافه کردن شیفت‌های کاری پرسنل برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان و زائران، جمع‌آوری دست‌فروشان و میوه‌فروشان در محور اصلی، آماده‌باش تمام نیروهای خدمات شهر، جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی به صورت ویژه آماده‌باش تمام نیروهای آتش‌نشانی، استقرار دو اکیپ در دو نقطه شهر و آماده‌باش تمام نیروهای آتش‌نشانی برای حفظ ایمنی و امنیت زائرین و مجاوران حرم مطهر از جمله اقدامات مهم این شهرداری در ایام برگزاری مراسم سالگرد ارتحال است.

وی همچنین با تاکید بر همکاری با پلیس راهور ناجا برای تسهیل در جابه‌جایی خودروهای زائران حرم مطهر تاکید کرد: آماده‌سازی پارکینگ مقابل مصلای بزرگ باقرشهر جهت بهره‌برداری اتوبوس‌های زائران امام راحل، اختصاص خودروهای مورد نیاز بسیج باقرشهر شامل تانکر آب، کامیون، دستگاه وانت، نصب تبلیغات مناسب و بنرهای اطلاع‌رسانی ایام در محور اصلی جاده قم و بلوار غدیر و معابر سطح شهر اقدامات این شهرداری در راستای خدمات و مسائل ترافیکی است که با همت شبانه‌روزی کارکنان این شهرداری در حال پیگیری است.

سعادتمند از بازگشایی یک خیابان در این شهر خبر داد و عنوان کرد: انتهای خیابان شهید فیروزی(توریست) برای استفاده خودروها و اتوبوس ها بازگشایی می‌شود.

شهردار باقرشهر در پایان با اشاره به اقداماتی که در راستای اسکان زائران حضرت امام خمینی (ره) صورت گرفته است، بیان داشت: آماده‌سازی مصلای بزرگ باقرشهر برای اسکان زائران با هماهنگی دفتر امام جمعه باقرشهر، آماده‌‌سازی مدارس واقع در بلوار فلسطین برای اسکان زائران با هماهنگی اداره آموزش و پرورش منطقه کهریزک و آماده‌سازی بوستان‌های عطر سیب، ارغوان و فدک برای استفاده زائران و شهروندان در ایام سالگرد از دیگر اقدامات صورت گرفته در راستای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن مراسم سالگرد ارتحال است.