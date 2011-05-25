به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در رشته های مختلف تحصیلی دوره های نوبت دوم (شبانه) دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی داوطلبان کنکور ارشد که در این دوره ها پذیرفته می شوند ملزم به پرداخت شهریه هستند.

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مجری دوره های نوبت دوم (شبانه)، از ارائه خوابگاه، سرویس ایاب و ذهاب و مسائل رفاهی معذور بوده و به داوطلبان توصیه می شود انتخاب خود را به صورت بومی و کد رشته های شهر محل سکونت خود را انتخاب کنند.

دانشجویان دوره های نوبت دوم "شبانه" تابع مقررات آموزشی دانشجویان دوره روزانه خواهند بود، مگر در مواردی که در آیین نامه طرح ایجاد دوره های "شبانه" نوبت دوم مستثنی شده است. انتقال دانشجویان دوره های نوبت دوم شبانه به دوره روزانه ممنوع است.

مدرک فارغ التحصیلی دانشجویان دوره های نوبت دوم شبانه بر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بدون ذکر کلمه نوبت دوم شبانه اعطاء می شود.

میزان شهریه های ثابت و متغیر تحصیل در دوره های نوبت دوم شبانه دانشگاه های مجری که به تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده، در دفترچه به طور کامل درج شده است و پذیرفته شدگان این دوره ها ملزم به رعایت تعهدات مالی در قبال دانشگاه مربوطه خواهند بود.

جدول شهریه دوره های نوبت دوم دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

موضوع گروه آموزشی شهریه ثابت هر نیمسال به ریال شهریه متغیر هر واحد نظری به ریال شهریه متغیر هر واحد عملی به ریال شهریه هر واحد پایان نامه به ریال کمترین شهریه علوم انسانی 2.250.000 450.000 550.000 1.000.000 بیشترین شهریه علوم انسانی 4.000.000 700.000 875.000 1.750.000 کمترین شهریه فنی و مهندسی 3.000.000 600.000 750.000 1.500.000 بیشترین شهریه فنی و مهندسی 4.500.000 1.000.000 1.250.000 2.000.000 کمترین شهریه علوم پایه 2.500.000 500.000 625.000 1.000.000 بیشترین شهریه علوم پایه 3.500.000 1.000.000 1.250.000 2.000.000 میزان شهریه هنر 4.000.000 800.000 1.000.000 1.500.000 کمترین شهریه کشاورزی 3.000.000 600.000 750.000 1.750.000 بیشترین شهریه کشاورزی 3.000.000 750.000 875.000 1.500.000

دانشگاههای اراک، ارومیه، اصفهان، الزهرا(س)، ایلام، بوعلی سینا، بیرجند، تبریز، تربیت مدرس، تربیت معلم تهران، تربیت معلم آذربایجان، تربیت معلم سبزوار، تهران، خلیج فارس، بوشهر رازی، کرمانشاه، زابل، سمنان، سیستان و بلوچستان، شاهد، شهرکرد، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، شهید چمران اهواز، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شاهرود، صنعتی شریف، صنعتی مالک اشتر، علامه طباطبایی، علم و صنعت ایران، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، علوم و فنون دریایی خرمشهر، فردوسی مشهد، قم، کشاورزی و منابع طبیعی رامین، ملاثانی اهواز، گیلان، لرستان، مازندران، محقق اردبیلی، ولیعصر (عج) رفسنجان، هرمزگان، هنر اصفهان ، هنر تهران، یاسوج، یزد، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی، پژوهشگاه مواد و انرژی فنی و مهندسی از جمله دانشگاههای دارای دوره شبانه هستند.

حداقل شهریه ثابت 2.250.000 ریال و حداکثر شهریه ثابت 4.750.000 ریال است.

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مجری دوره های نیمه حضوری نیز در دوره کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرند اما دانشگاه ها در این دوره به هیچ وجه امکان تأمین خوابگاه، وام تحصیلی و سایر امور رفاهی به دانشجویان را نخواهند

داشت و دانشجو ملزم به پرداخت شهریه است.

شهریه دوره های نیمه حضوری برای کلیه رشته های تحصیلی دوره های نیمه حضوری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم برای ورودیهای سال 90 شامل دو قسمت شهریه ثابت و متغیر بوده و میزان شهریه ثابت و متغیر برای هر نیمسال تحصیلی به میزان 60 درصد شهریه های دوره نوبت دوم (شبانه) همان دانشگاه خواهد بود.

در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد، شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه پیام نور نیز اعلام شده است که بر اساس آن شهریه های ثابت و متغیر با تصویب هیئت امنا افزایش می یابد. در حال حاضر نرخ افزایش سالانه حدود 15 درصد تعیین شده است.

شهریه ثابت دانشجو در ترم تابستانی 50 درصد شهریه ثابت مربوط است و و بقیه موارد به قوت خود باقی می ماند. شهریه متغیر درس خودخوان 50 درصد شهریه های متغیر مربوط خواهد بود. در صورت موافقت دولت با تأمین اعتبار مورد نیاز ناشی از کاهش شهریه ها جدول تکمیلی اعلام می شود.

بر اساس اعلام دانشگاه پیام نور شهریه ثابت این دانشگاه 3.311.000 ریال و شهریه متغیر نیز به ازای هر واحد درسی منظور شده است. دروس نظری 331.100 ریال دروس عملی کم هزینه و پایان نامه 993.300 ریال و دروس عملی پرهزینه 1.655.500 ریال در نظر گرفته شده است.

در بخش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی نیز شهریه های ثابت و متغیر در 25 دانشگاه و موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی اعلام شده است. شهریه ثابت در این دانشگاهها از 3.000.000 ریال تا 4.000.000 ریال برای رشته های مختلف متغیر است.

در این دوره از کنکور کارشناسی ارشد نیز در دوره های مجازی کد رشته های مختلف تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دانشجو پذیرفته می شوند. اعداد ذکر شده منحصرا مربوط به دانشگاههای است که شرایط پذیرش و میزان شهریه خود را اعلام کرده اند.

جدول شهریه رشته های مختلف تحصیلی مربوط به دوره های مجازی

نوع موسسه گروه آموزشی شهریه ثابت هر نیمسال (ریال) شهریه متغیر

هر واحد نظری (ریال) شهریه متغیر

هر واحد عملی (ریال) شهریه هر واحد

پایان نامه مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی علوم انسانی 2.750.000 500.000 625.000 1.000.000 مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی علوم پایه و فنی و مهندسی 3.250.000 550.000 750.000 1.500.000 دانشگاه تربیت مدرس علوم انسانی و هنر 7.000.000 950.000 58.000.000 دانشگاه تربیت مدرس علوم پایه، فنی و مهندسی و علوم پزشکی 9.000.000 1.200.000 74.000.000

پذیرش در رشته های دوره های بین الملل به روش شرایط خاص بوده و داوطلبان متقاضی این رشته محلها به صورت چند برابر به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برای مصاحبه معرفی خواهند شد. اسامی چند برابر ظرفیت معرفی شدگان رشته های بورسیه و شرایط خاص در سایت سازمان سنجش درج خواهد شد. داوطلبان محدودیتی در تعداد انتخاب رشته محل های دوره های بین الملل ندارند.

جدول شهریه رشته های مختلف تحصیلی مربوط به دوره های بین الملل

نوع موسسه گروه آموزشی شهریه ثابت هر نیمسال (ریال) شهریه متغیر هر واحد نظری (ریال) شهریه متغیر هر واحد

عملی (ریال) شهریه هر واحد

پایان نامه دانشگاه تبریز

(پردیس بین المللی ارس) علوم انسانی 12.000.000 1.000.000 1.200.000 1.800.000 دانشگاه تبریز

(پردیس بین المللی ارس) علوم پایه 12.500.000 1.000.000 1.250.000 1.800.000 دانشگاه تبریز

(پردیس بین المللی ارس) فنی و مهندسی 13.000.000 1.000.000 1.300.000 1.800.000 دانشگاه تبریز

(پردیس بین المللی ارس) کشاورزی 13.500.000 1.000.000 1.350.000 1.800.000 دانشگاه گیلان علوم انسانی 11.375.000 1.925.000 2.450.000 6.125.000 دانشگاه گیلان فنی و مهندسی، معماری و علوم کشاورزی 12.250.000 1.800.000 2.625.000 6.125.000

سایر دانشگاه ها از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه سیستان و بلوچستان (پردیس بین المللی چابهار)، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه صنعتی شریف که دارای شعبه بین الملل هستند تا زمان چاپ دفترچه شماره 2 آزمون کارشناسی ارشد شرایط و شهریه ها خود را اعلام نکرده اند.