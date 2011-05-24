اسامی برخی مقامات آمریکایی تحت تعقیب و تحریم ایران منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر کاظم جلالی با اشاره به اینکه در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کلیات طرح تحریم و تعقیب برخی مقامات آمریکایی تصویب شد گفت: اگر چه کلیت سیاست های آمریکا جنایتکارانه است اما برخی مقامات آمریکایی نقش موثری در نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت و تولید و قاچاق و ترانزیت مواد مخدر داشته و دارند و این طرح به اعمال مجازات این اشخاص می پردازد.

وی افزود: در جلسه آینده این کمیسیون جزئیات این طرح به تصویب خواهد رسید.

جلالی به اسامی برخی از مقامات آمریکایی مورد نظر جهت تحریم و تعقیب اشاره کرد و گفت: مشروح این لیست پس از تصویب کامل طرح منتشر خواهد شد اما افرادی مانند "توماس جی پیکارت" رئیس اف بی آی در سال 1993 ناقض حقوق بشر در جریان حمله به فرقه داودیه در آوریل این سال و کشتن بیش از 82 نفر از پیروان این فرقه و نقض حقوق بشر در زمان ریاست وی بر سازمان سیا در سال 2003 در عراق و افغانستان از جمله افراد است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: "جفری دی میلر" فرمانده زندان گوانتانامو از سال 2002 تا 2007 به اتهام نقض حقوق بشر ، شکنجه و آزار زندانیان، دریادار "جفری هریسون" فرمانده کنونی زندان گوانتانامو به دلیل تداوم مشارکت در آزار زندانیان و نقض حقوق آنان از سال 2010 ، ناخدا "ویلیام راجرز" فرمانده ناو وینسنس آمریکا در جریان حمله به هواپیمای مسافربری ایران در سوم ژوئیه 1983 در این فهرست قرار دارند.

وی ادامه داد: "دونالد رامسفلد" وزیر دفاع آمریکا از سال 2001 تا 2006 به اتهام کشتار مردم غیر نظامی، شکنجه و آزار زندانیان ابوغریب و گوانتانامو و بگرام و همچنین کشتار هزاران انسان بیگناه در افغانستان و عراق و حدود 20 نفر دیگر از مقامات آمریکایی در این لیست هستند.

وی تاکید کرد: البته این لیست اولیه ما خواهد بود در لیست های بعدی افراد جنایتکار در فلسطین، لبنان، سودان و سایر کشورها معرفی خواهند شد.

نماینده شاهرود تاکید کرد: جنایات آمریکا علیه ملت ایران از زمان کودتای 28 مرداد تاکنون ادامه دارد و اینها همه لیست خواهد شد و کسانی که در جنایات سهم داشتند در این لیست قرار خواهند گرفت.

جلالی گفت: طرح تحریم مقامات آمریکایی در کمیسیون به اتفاق آرا تصویب شد و حتی یک نفر مخالف نیز نداشت.

به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی تشدید مجازات مترددین به فلسطین اشغالی و اصلاح مواد 24 و 36 قانون گذرنامه مصوبه 1351 که فوریت آن در مجلس تصویب شده بود کلیات آن در جلسه کمیسیون به تصویب رسید و جزئیات آن در جلسات بعدی بحث خواهد شد.

گفتنی است پل برمر فرماندار نظامی آمریکا در عراق از سال 2003، ریچارد پرل از مقامات نظامی آمریکا و ژنرال تامی فرانکس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق جزو 26 مقامی هستند.

