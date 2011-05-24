هاشمی رفسنجانی درگذشت ناصر حجازی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت آیت الله هاشمی رفسنجانی به مناسبت درگذشت ناصر حجازی به شرح زیر است:

« انالله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت آقای ناصر حجازی موجب تأسف و تأثر خاطر گردید.

مصیبت وارده را به جامعه ورزشی ایران بویژه خانواده آن مرحوم تسلیت، می‌گویم. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم مغفور که از پیشکسوتان و چهره‌های ماندگار فوتبال ایران بود علو درجات و برای بازماندگان و خانواده محترم صبر و اجر مسألت می‌کنم.»

مراسم تشییع پیکر مرحوم ناصر حجازی از ساعت 8:30 دقیقه فردا چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران آغاز خواهد شد و پس از دور افتخار زدن در ورزشگاه و خواندن نماز توسط حجه الاسلام سیدحسن خمینی بر روی محوطه چمن ورزشگاه، پیکر آن مرحوم برای خاکسپاری در قطعه نام آوران به بهشت زهرا (س) منتقل خواهد شد.