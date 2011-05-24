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۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۲۹

هاشمی رفسنجانی درگذشت ناصر حجازی را تسلیت گفت

هاشمی رفسنجانی درگذشت ناصر حجازی را تسلیت گفت

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی درگذشت دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر،  متن پیام تسلیت آیت الله هاشمی رفسنجانی به مناسبت درگذشت ناصر حجازی به شرح زیر است:
« انالله و انا الیه راجعون
خبر درگذشت آقای ناصر حجازی موجب تأسف و تأثر خاطر گردید.
مصیبت وارده را به جامعه ورزشی ایران بویژه خانواده آن مرحوم تسلیت، می‌گویم. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم مغفور که از پیشکسوتان و چهره‌های ماندگار فوتبال ایران بود علو درجات و برای بازماندگان و خانواده محترم صبر و اجر مسألت می‌کنم.»

مراسم تشییع پیکر مرحوم ناصر حجازی از ساعت 8:30 دقیقه فردا چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران آغاز خواهد شد و پس از دور افتخار زدن در ورزشگاه و خواندن نماز توسط حجه الاسلام سیدحسن خمینی بر روی محوطه چمن ورزشگاه، پیکر آن مرحوم برای خاکسپاری در قطعه نام آوران به بهشت زهرا (س) منتقل خواهد شد.

کد مطلب 1320071

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