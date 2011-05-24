عملیات بیت المقدس 23 در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، این رزمایش از آغاز خردادماه سال جاری فعالیت خود را آغاز و به مدت پنج روز برنامه دارد.

هدف از برگزای این رزمایش ارتقای سطح آموزشی افسران دوره‌های عالی ارتش، آشنایی با طرح ریزی و اجرای رزم نا هم تراز و منظم، انجام هماهنگی و مراحل ترتیب توالی فرمانده و ستاد در رزم، تقویت سطح اعتماد به نفس و بروز خلاقیت‌های ذهنی در یگاهای شرکت کننده و ارتقای نحوه نعامل و همکاری با سایر رسته‌ها و نیروها در هنگام رزم است.

دانشجویان دوره عالی کلیه رسته‌های رزمی و غیر رزمی ارتش، مرکز آموزش توپخانه اصفهان(ستاد و گردان 337 توپخانه)، مرکز آموزش زرهی شیراز، یگانهای هوانیروز مستقر در اصفهان، نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از یگان‌های شرکت کننده در این رزمایش هستند.

همچنین از جمله برنامه‌های پیش بینی شده جهت اجرای هر چه بهتر این رزمایش، حضور فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه عمومی رزمایش و نظارت بر چگونگی اجرای رزمایش است که طی روز گذشته و امروز اجرایی شده است.

از دیگر برنامه های این رزمایش اجرای تک شبانه است که این بخش از این رزمایش امشب از ساعت 20 الی 24 در منطقه نصر آباد اجرایی خواهد شد و فردا صبح نیز تک روزانه این همایش به منظور تثبیت هدفهای اشغال شده عملیاتی می‌شود.

به گزارش مهر امروز با حضور فرمانده نیروی زمینی ارتش افتتاح پایگاه آموزشی و میدان مین فتح المبین در منطقه نصرآباد اصفهان عملیاتی شد.