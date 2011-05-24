واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص حمله به نمازگزاران مسجد صوفیا

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمان پرست با اظهار نگرانی از رشد جریان های اسلام ستیزی در اروپا بعنوان نمونه ای از موارد نقض حقوق بشر و نیز انتقاد از اتحادیه اروپا به دلیل عدم اتخاذ تدابیر بازدارنده در این خصوص، از مقامات اروپایی خواست تا با طراحی های موثر از جمله ترویج بدیهی ترین اصل همزیستی مسالمت آمیز یعنی احترام به حقوق اقلیتهای مذهبی، ایجاد فضایی امن فارغ از گرایشات نژادپرستانه افراطی را برای شهروندان خود ممکن سازند.



وی همچنین مجازات سریع عاملین از سوی مقامات بلغارستان را خواستار شد.



خاطر نشان می سازد: براساس اخبار منتشره، حزب دست راستی اتکا در روز جمعه مورخ 30/2/1390 اقدام به حمله به نمازگزاران نماز جمعه در مسجد بانیا باشی(BANYA BASHI) صوفیا نمود که در جریان این حمله، تعدادی از مردم از جمله 5 پلیس مجروح شدند.

گفته می شود درگیری زمانی شروع شد که 150 نفر از جمله سیدروف رئیس حزب اتکا به بهانه اعتراض به بلندگوهای مسجد اقدام به تجمع در مقابل آن کردند.

رئیس جمهور و نخست وزیر بلغارستان، اردوغان نخست وزیر ترکیه و وزارت امور خارجه ترکیه ( با صدور بیانیه) حمله به نمازگزاران را محکوم کردند.