آزادسازی خرمشهر نقطه عطف جنگ تحمیلی بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اصغر تروهید ظهر سه شنبه در همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت در همدان اظهار داشت: این عملیات واقعه‌ای بزرگ، معجزه الهی و برگ زرینی در تاریخ کشور ایران و جهان بود که توسط ملت ایران و شهدا به یادگار گذاشته شد.

وی با بیان اینکه خرمشهر از نظر استراتژیک برای دشمنان از اهمیت ویژه ای برخوردار بود، گفت: بر این اساس در دوران دفاع مقدس دشمن حملات خود را به این شاهراه حیاتی متمرکز کرد.

مردم خرمشهر با سلاح ایمان چنین مقاومتی را رقم زدند

تروهید با اشاره به اینکه مقاومت مردم این شهر در برابر دشمنان حماسه ای از یاد نرفتنی را ترسیم کرد، گفت: مردم خرمشهر با دستانی خالی و بدون هرگونه سلاح پیشرفته جنگی و بدون هر گونه آمادگی و تنها با سلاح عزم و ایمان و عشق و علاقه به میهن چنین مقاومتی را به وجود آوردند.

وی با بیان اینکه به اعتقاد کارشناسان نظامی این مقاومت در تاریخ جهان بی نظیر بود، گفت: آزاد سازی خرمشهر در عملیات شگفت انگیز بیت المقدس در سطح بین المللی تاثیر بسزایی گذاشت و جهان استکباری تا 24 ساعت در برابر این پیروزی سکوت اختیار کردند.

وی گفت: این رخداد نشان دهنده آنست که برپا کنندگان اصلی جنگ تحمیلی از کارآمدی طرح حمله نظامی به ایران ناامید شده و برای مقابله با نظام اسلامی راهکارهای دیگری را باید دنبال می کردند.

نهضتهای اسلامی منطقه نتیجه ایثارگریها رزمندگان اسلام است

تروهید با بیان اینکه پس از سالها از پایان جنگ تحمیلی امروز میوه حاصل از آن مقاومتها و شهادت و ایثارها را مردم جهان اسلام برمی چینند، گفت: نهضتهای اسلامی در منطقه نتیجه ایثارگریها و شهادتهای رزمندگان دلیر اسلام در آن سالهاست.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همدان افزود: خیزش مردم مسلمان از تونس و مصر تا بحرین و یمن و کشورهای اسلامی دیگر تبعیت از ولایت را ترسیم می کند.

تروهید با تاکید بر اینکه باید با تبعیت از شهدای والامقام، بار دیگر با ولی امر مسلمین پیمان و میثاق خود را مستحکم کنیم، گفت: با این اقدام و حفظ و پاسداری و حراست از خون شهدا خط سرخ ایثار و شهادت را تا پیروزی و نصرت الهی که خداوند وعده آن را به مومنان داده است، استمرار می بخشیم.

در آغاز این همایش شرکت کنند گان در همایش با حضور بر یادمان شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی همدان با آرمانهای امام شهدا تجدید میثاق کردند.