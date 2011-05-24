اختلافات میان مصر و اسرائیل درباره گاز صادراتی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در مطلبی درباره صدور گاز مصر به اسرائیل نوشت : بعید است که اسرائیل با افزایش قیمتی که مصری ها خواهان آن هستند، موافقت کند.

روزنامه مذکور نوشت : یک نشریه مصری چند روز پیش از وجود اختلافات میان اسرائیل با مصر درباره بهای قیمت صادراتی به تل آویو خبر داده بود که علت آن اصرار دولت جدید مصر برای افزایش قیمت است.

این روزنامه به نقل از "عبدالله غراب" وزیر نفت مصر نوشت : گفتگوهای رسمی درباره گاز صادراتی به اسرائیل در آینده نزدیک شروع می شود و وزارت نفت مصر تمام تمرکزش بر جنبه اقتصادی موضوع است تا بیشترین سود عاید مصر شود.شرکت ای ام جی را قانع خواهیم کرد که بازنگری قبل از سال 2013 درباره قیمتها انجام دهد.

این روزنامه افزود: گاز طبیعی صادراتی مصر به اسرائیل چهل درصد از حجم نیازهای آن را تشکیل می دهد و اختلافات میان قاهره و تل آویو درباره قیمت گاز در نهایت قطع گاز به اسرائیل را تاکنون در برداشته است هر چند که شرکت ای ام ای جی وعده از سرگیری گاز را داده است.

شایان ذکر است که مصر در زمان حسنی مبارک مقادیر زیادی گاز با قیمتی بسیار نازلتر از قیمت بازارهای جهانی به رژیم صهیونیستی می فروخت.