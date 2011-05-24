مداحان و ذاکران چراغ مکتب اهل بیت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت اله غلامعلی صفایی بوشهری عصر سه شنبه در آیین بدرقه اعضای کاروان مشتاقان دیدار یار به تهران با تشریح نقش ذاکران و مداحان در هدایت و بصیرت افزایی افراد جامعه اظهارداشت: یک مداح خوب وقایع را آنچه که صحیح است اعلام می کند.

وی با اشاره به این که قبل از اسلام مدح در خدمت مسائل انحرافی بود افزود با ظهور اسلام شعرای بزرگی ظهور کردند و مدیحه سرایی نیز در خدمت گسترش مکتب اهل بیت قرار گرفت.

امام جمعه بوشهر گفت: هماهنگ نوایی، نوع آهنگ، بیان مدح از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های مداحی است که مداحان باید به آن توجه ویژه داشته باشند.

کاروان مشتاقان دیدار یار شامل 46 نفر از مداحان ذاکران و مدیحه سرایان استان است که در آستانه ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) برای دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی عازم تهران شدند.

