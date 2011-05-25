مسعود نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین درخصوص برنامه چشم انداز شهر قزوین گفت: عنوان اصلی چشم انداز قزوین، شهر تاریخی و فرهنگی با جاذبه های گردشگری و بازرگانی تعریف شده که هر کدام با اهدافی که کنارش قرارمی گیرد، طرح های فراوانی به همراه دارد .

نصرتی نزدیکی به پایتخت، قرارگرفتن در کنار دومین قطب صنعتی کشور و مسیر کریدور شمال، جنوب، شرق و غرب کشور،

داشتن یک هزار و 173 اثرتاریخی، قرارگرفتن بوستان یک هزار و 400 هکتاری باراجین در مجاورت اتوبان، دشت قزوین، اقلیم بسیار مناسب الموت، دریاچه اوان، زرشک و کامان را ازجمله ظرفیت های فوق العاده براثی جذب گردشگر در قزوین برشمرد.

وی با بیان اینکه برای جذب گردشگر موضوعات زیادی باید کنار هم قرار گیرند تا عنوان یک شهر با جاذبه های گردشگری در

قزوین رقم بخورد، افزود: گردشگری که فقط برای بازدید از آثار تاریخی وارد شهر قزوین می شود گردشگر تخصصی است و نمی توان گفت که این شهر جاذب خانواده هاست.

وی با اشاره به آسیب شناسی های صورت گرفته در این خصوص بیان کرد: به این نتیجه رسیدیم که در کنار آثار تاریخی، نیاز به ایجاد فضای تفریحی مناسب هم داریم و بر همین اساس بوستان باراجین با طرح های داخل آن انتخاب شد.

شهردار قزوین یادآورشد: در کنار این کار به فضای اقامتی و مراکز خرید هم نیاز داشتیم که برای هر یک از این موارد برنامه ریزی های مناسب انجام شده است.