خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: فرهنگ سازمانی به معنی تفاوتهای موجود در برنامه‌ریزیهای ذهنی بین افرادی است که توسط شرکتها و یا سایر سازمانها به کار گرفته شده‌اند. تأثیر فرهنگ ملی بر روی سازمانها عمیق بوده و نه با ارزشهای موجود در اعضا بلکه بیشتر درجلوه‌هایی همچون نمادهای مشترک، قهرمانان و رسوم نشان داده می‌شوند.

کتاب "فرهنگها و سازمانها؛ برنامه‌ریزی ذهن" با هدف بحث و بررسی پیرامون این موضوع در چهار بخش تدوین شده است. در بخش اول به موضوع "فرهنگ" پرداخته شده و واژه‌ها و مفاهیم مورد بحث در فصول بعدی شرح داده شده‌اند و در ادامه بخش دوم که شامل فصول دو تا هفت است به موضوع "تفاوت فرهنگها در سطح ملی" اختصاص دارد.

فصول دو تا پنج، چهار بعد تجربی به دست آمده از تحقیقات در پنجاه کشور جهان را شرح می‌دهد. این چهار بعد عبارتند از "فاصله قدرت"، جمع‌گرایی در مقابل فردگرایی"، "عاطفه‌ورزی در مقابل خردورزی" و "اجتناب از عدم اطمینان".

فصل ششم به دستاوردهای منطقی تفاوتهای فرهنگ ملی و شیوه‌هایی که مردم یک کشور خودشان را سازماندهی می‌کنند توجه دارد و طی آن نشان داده می‌شود که سازمان در تئوری و عمل وابسته به فرهنگ هستند. در فصل هفت نیز پنجمین سطح از بعد ملی شامل جهت‌یابی بلندمدت در مقابل جهت‌یابی کوتاه مدت طرح شده است.

بخش سوم این کتاب به تفاوتهای فرهنگ سازمانی می‌پردازد که فقط شامل فصل هشتم آن است. در این بخش بینشی جدید که طی پروژه‌ای تحقیقاتی با نام IRIC درباره شیوه اداره و رهبری کردن بیست واحد سازمانی در دانمارک و هلند در یک دوره زمانی از 1985 تا 1987 گردآوری شده، مورد بحث قرار می‌گیرد.

در نهایت در چهارمین و آخرین بخش کتاب "فرهنگها و سازمانها؛ برنامه‌ریزی ذهن"، مؤلف در دو فصل به بحث درباره مفاهیم تجربی و علمی تفاوت فرهنگی و همسانی و شباهتهای آن که در بخشهای گذشته توضیح داده شده پرداخته و درباره پدیده‌هایی چون شوک فرهنگی، نژادپرستی، تفکر قالبی، تفاوت در زبان و مزاح و شوخی و نیز ضرورت فراگیری ارتباطات میان فرهنگی سخن گفته است.