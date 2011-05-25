جایگاههای سی ان جی صرفه اقتصادی ندارد/ تعطیلی 5 جایگاه در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا مظلومی شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد استانی هدفمند کردن یارانه ها در استانداری افزود: متاسفانه وضعیت درآمدی جایگاههای سی ان جی مازندران در ماههای اخیر تعریفی ندارد.

وی اظهار داشت: مسئولان جایگاه های سی ان جی در مازندران بدهی های خود را داده و تنها مسئول جایگاهی که بدهی خود را پرداخت نکرده مشترکی در شهرستان آمل با 350 میلیون تومان بدهی است.

مظلومی با اشاره به تعطیلی پنج جایگاه عرضه گاز طبیعی در مازندران به واسطه بدهی و مشکلات سخت افزاری و تجهیزاتی، تصریح کرد: با تعداد جایگاههای در حال احداث، به نظر می رسد وضعیت جایگاهها به حالت اشباع می رسد.

وی با بیان اینکه 77 جایگاه سی ان جی فعال در مازندران وجود دارد از ساخت 11 جایگاه سی ان جی با 90 درصد پیشرفت فیزیکی در استان خبر داد و افزود: تعداد جایگاههای سی ان جی مازندران تا پایان سال به 90 جایگاه می رسد.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری یادآور شد: توسعه جایگاه سی ان جی به دلیل استقبال مردم در مازندران در سالهای گذشته پیگیری شده بود.

مظلومی در ادامه از توزیع با برنامه سوخت بین کشاورزان و صنعتگران استان خبر داد و گفت: مصرف انواع فرآورده های نفتی از ابتدای امسال تاکنون با کاهش 16 درصدی مواجه بوده است.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.