محمدحسین فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ساماندهی محوطه‌های تاریخی تعیین حریم، ثبت‌، گمانه‌زنی و حفاری‌های باستان‌شناسی را شامل می‌شود.

وی اعتبار پیشنهادی برای ساماندهی تپه‌ها و محوطه‌های تاریخی استان را یک‌میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت: در این میان ساماندهی و تعیین حریم قانونی تپه‌ها و محوطه‌های باستانی در اولویت قرار دارند.

فراهانی اولویت برنامه‌های هدف‌گذاری باستان‌شناسی استان در سال‌جاری را نیز تعیین تکلیف حریم محوطه‌ها و تپه‌های تاریخی با اراضی کشاورزی و بایر مجاور و ساماندهی امور حفاظتی در این بخش عنوان کرد.

وی شهر زیرزمینی ذلف‌آباد و محوطه تاریخی خورهه محلات را از اولویت‌های حوزه باستان‌شناسی استان برشمرد و گفت: همچنین تپه سرسختی شازند و تپه‌کله دشت‌ ساوه نیز از دیگر اولویت‌های استان در سال‌جاری هستند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان مرکزی با بیان اینکه تاکنون 48 تپه و محوطه باستان‌شناسی در سطح استان به صورت علمی تعیین حریم شده‌اند، بیان کرد: در صورت تخصیص اعتبارات برنامه‌های حفاری و گمانه‌زنی در مناطق دیگر استان نیز دنبال می‌شود.

فراهانی گفت: سال‌ گذشته نیز 400 میلیون ریال اعتبار به حوزه باستان‌شناسی استان اختصاص داده شد که عمده این اعتبارات در حفاری‌های باستان‌شناسی خورهه محلات و ذلف‌آباد فراهان و ساماندهی محوطه‌های تاریخی استان صرف شد.

وی با بیان اینکه در سال‌جاری ساماندهی اراضی محوطه تاریخی ذلف‌آباد، ایجاد دیواره حفاظتی و پیگیری سایت موزه اشیای اکتشافی آن دنبال می‏شود، بیان داشت: از برنامه‌های شاخص خورهه محلات نیز در سال جاری ساماندهی حریم، پیگیری مسائل قانونی، نشان‌گذاری و نصب تابلو و علایم است.