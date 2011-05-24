تصمیم گیری شورا درباره دانشگاه فرهنگیان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا مخبر دزفولی سه شنبه در پایان جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر علی لاریجانی با اعلام این خبر افزود: قرار شد با هماهنگی وزیر آموزش و پرورش و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای راه‌اندازی این دانشگاه تصمیم‌گیری نهایی صورت پذیرد تا به‌زودی شاهد تاسیس آن باشیم.

بررسی مصوبه عفاف و حجاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین از ارائه گزارشی در زمینه مصوبه عفاف و حجاب توسط برخی از اعضا و خواسته آنها جهت اجرایی شدن آن خبر داد و گفت: مقرر شد با توجه به اهمیت موضوع و مطالبه رهبری و مطالبه عمومی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارشی از علل عدم اجرای مصوبه تهیه کند.

مخبر دزفولی تاکید کرد: در این گزارش قرار است کمبودها و نقصان‌ها شناسایی شده و تاکیدات و لازم به دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف برای اجرای مصوبه عفاف و حجاب ارائه شود. امیدواریم با این کار شاهد تحقق و اجرایی شدن این طرح خوب که مورد اتفاق همگان است، باشیم.

شورای عالی انقلاب فرهنگی سه محور را برای عملیاتی کردن پیوست فرهنگی تعیین کرد

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری چند سال گذشته فرمایشی داشتند مبنی بر اینکه برای طرح‌های مهم صنعتی، اقتصادی، عمرانی و... باید یک پیوست فرهنگی وجود داشته باشد که در آن رویکردهای فرهنگی لحاظ شود، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی جمعی از دانشگاهیان و حوزویان را برای این مهم مامور کرد که در این جلسه گزارشی درخصوص الگوی پیوست فرهنگی توسط شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: پس از ارائه این گزارش، اعضای شورای عالی انقلاب درخصوص مبانی نظری و قانونی پیوست فرهنگی از جمله دیدگاه‌های مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی برنامه پنجم، قانون برنامه پنجم و... به بحث و تبادل نظر پرداختند.

وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی سه محور را برای عملیاتی کردن پیوست فرهنگی تعیین کرد.

مخبردزفولی تاکید کرد: محور اول، سندی است که در آینده نزدیک به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید و در آن اصول و مشترکات حاکم بر طرح‌های مهم کشور از نظر ملاحظات فرهنگی، اعتقادی و دینی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

سند پیوست فرهنگی برای تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی آماده‌سازی نهایی شود

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران گفت: در قسمت دوم اصولی که در موارد خاص باید مورد توجه قرار گیرد دیده خواهد شد. مثلا در حوزه‌هایی مانند مسکن، ICT، بهداشت و سلامت کار پیوست‌نگاری صورت گرفته است.

مخبر دزفولی اظهار داشت: بخش سوم، الزامات و ضمانت‌های این اصول و پیوست‌های فرهنگی است که بنا شد جهت‌گیری‌های آن دیده شود. همچنین مقرر شد در برای تحقق بهتر پیوست فرهنگی در مواردی که نیاز به قانونگذاری است از مجلس شورای اسلامی نیز کمک گرفته شود.

وی افزود: قرار شد ظرف 2 ماه سند پیوست فرهنگی برای تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی آماده‌سازی نهایی شود.