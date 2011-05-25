به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه و با حضور جمعی از مسئولان و هنرمندان، نمایشگاه عکاسی مشترک سامان عباسی و جمشید فرجوند فردا در نگارخانه ارشاد اسلامی در شهر سنندج گشایش و به مدت یک هفته آماده پذیرایی از علاقمندان به عکاسی است.

در این نمایشگاه مشترک 34 قطعه عکس با ابعاد 40 در 60 و به صورت رنگی از سامان عباسی و جمشید فرجوند فردا به نمایش گذاشته شده است.

در این نمایشگاه که دو عنوان "دیدن یا ندیدین" و "چیدن سپیده دم" برای آن در نظر گرفته شده است، عکس های با نگاه خلاقانه و جدید به موضوعات اجتماعی به نمایش درآمده است.

جمشید فرجوند فردا نزدیک به 25 سال است در حوزه عکاسی فعالیت می کند و تاکنون بالغ بر 100 جایزه را در جشنواره های بین المللی، ملی و منطقه ای کسب کرده و در 120 نمایشگاه گروهی نیز مشارکت داشته است.

سامان عباسی هم نزدیک به شش سال است در عرصه عکاسی فعالیت می کند و تاکنون در بیش از 20 نمایشگاه گروهی مشارکت داشته و وی نیز در جشنواره های مختلف کشوری، منطقه ای و استانی نیز موفق به کسب جوایز متعددی شده است.

این نمایشگاه گروهی عکس با حمایت حوزه هنری استان کردستان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برپا شده است.