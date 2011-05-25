نمایشگاه تخصصی خدمات و مبلمان شهری در سمنان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، این نمایشگاه عصر سه شنبه در محل دائمی نمایشگاههای سمنان گشایش یافت.

توانمندیهای 8 استان کشور در 30 غرفه در زمینه مبلمان شهری و ماشین آلات راه سازی به نمایش گذاشته شده است.

در این نمایشگاه، انواع سنگ فرش، مبلمان شهری، نمادهای سنگی، تجهیزات ورزش همگانی، تجهیزات شهری انرژی پاک، تجهیزات امنیتی شهری، انواع ماشین آلات جاده سازی و علائم راهنمایی و رانندگی عرضه شده است.

این نمایشگاه با مشارکت سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان دایر شده است و استانهای از جمله اصفهان، آذربایجان شرقی، مرکزی، سمنان، تهران و ... محصولات و دست آوردهای خود به مدت سه روز از ساعت 9 صبح تا 17 برای بازدید عموم به نمایش گذاشته اند.