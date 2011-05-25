"مسعود اسدالهی" کارشناس مقیم لبنان در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح علل عدم تشکیل دولت لبنان در مقطع حساس کنونی جهان عرب پرداخت و نقش شرایط منطقه ای را در این تاخیر بی تاثیر ندانست.



* خبرگزاری مهر: برخی ها مشکل وزارت کشور را مانع تشکیل دولت لبنان می دانستند، اما با حل این مسئله هم دولت تشکیل نشد. حزب الله نیز دخالتهای آمریکا را دخیل می داند. تحلیل شما درباره تاخیر بیش از 100 روزه در تشکیل دولت جدید چیست؟

- اسدالهی: مشکل لبنان عمیقتر از مسئله وزارت کشور است. بحثهای زیادی در این موضوع مطرح است که موجبات عدم تشکیل دولت تاکنون را به وجود آورده است. اولا اینکه ترکیب سیاسی اجتماعی لبنان فوق العاده پیچیده است و اینکه شما فرمولی پیدا کنید که همه طرفها را راضی کند محال است. بنابر این تا چند سال قبل که سوری ها در خاک لبنان بودند با فشار سوریه توافق حاصل می شد. اما حالا با خروج سوریه از لبنان خلاء قدرتی به وجود آمده تا جایی که هیچ فصل الخطابی در لبنان وجود ندارد. در واقع قدرتی که جریانهای سیاسی از آن واهمه داشته باشند و نظرش را قبول کنند وجود ندارد و همه جریانها همسطح هم حرکت می کنند. هیچ طرفی هم نمی خواهد نظر دیگر گروه سیاسی را قبول کند.



وی تاکید کرد: البته این مسئله به صورت عام و کلی وجود دارد اما در حال حاضر لبنان نیز از لحاظ سیاسی به دو بخش جریان 14 مارس و 8 مارس تقسیم شده است. این دو گروه هم اختلافاتی بسیار ریشه ای با هم دارند. اما در تحولات اخیر جریان 8 مارس توانست دولت "سعد حریری" را سرنگون کند، اما چون در ائتلاف با گروههای غیر از 8 مارسی یعنی فراکسیون جنبلاط و میقاتی اکثریت را به دست آورد این خود باعث مشکلات عدیده ای است.





اسدالهی تاکید کرد: بر این اساس جریان 8 مارس خواستار تشکیل کابینه ای یک دست از جریانهای موافق خود است اما جنبلاط و میقاتی در پی رضایت دیگر جریانها بوده و حتی تایید آمریکا و غرب را در تشکیل کابینه جدید خواستار هستند. این در واقع یک گره اساسی در تشکیل دولت لبنان است.





کارشناس مسائل خاورمیانه تاکید کرد: از سوی دیگر بحث اختلافات طایفه ای و مذهبی هم در تحولات اخیر لبنان مطرح است. به عنوان نمونه در روزهای اخیر سعد حریری هجمه ای شدید را علیه میقاتی شروع کرد و وی را با توجه به این ادعا که پذیرفته نخست وزیر دولت حزب الله باشد خیانتکار به اهل سنت معرفی کرد. حریری تاکید داشت که این دولت لبنان نیست چون حزب الله در آن حاکمیت را در دست دارد.اما میقاتی برای اینکه این اتهام را از خود دور کند به نحوی عمل می کند که مسئله تشکیل دولت را به میزانی با تاخیر مواجه کند که به همه بقبولاند که چون من خواهان تشکیل دولت نیستم این مسئله فیصله پیدا نمی کند. وی می خواهد این مسئله را پایه ریزی کند که دارای اختیار است و عامل تاخیر در تشکیل دولت هم همین اختیارات وی است. بر همین اساس میقاتی با راه حلهای مختلف در زمینه حل بحران مخالفت می کند که باعث می شود گره تشکیل دولت پیچیده تر شود.



اسدالهی در ادامه افزود: از سوی دیگر "میشل سلیمان" رئیس جمهور مسیحی لبنان از کابینه لبنان سهم خواهی دارد که این با نقش "میشل عون" و اینکه بزرگترین فراکسیون مسیحی در لبنان را دارد در تضاد است. اینها باعث شده که کار گره بخورد. البته مسائل سوریه هم در این زمینه دخیل است. براین اساس چشم میقاتی از طرفی در پی سرانجام تحولات سوریه است به طوری که اگر شرایط طوری رقم بخورد که رژیم دمشق متزلزل شود شخص میقاتی به سوی تشکیل دولت طرفدار غرب حرکت می کند و احتمال شکسته شدن ائتلاف وی با 8 مارس (حامیان مقاومت لبنان) نیز وجود دارد. اما اگر در سوریه شرایط تثبیت شد و "بشار اسد" روی قدرت ماند، میقاتی نوع دیگر عمل خواهد کرد.



*آیا باید برای تشکیل دولت لبنان در روزهای آتی خود را آماده کنیم؟

- باید ببینیم شرایط سوریه چگونه پیش می رود، شرایط دمشق در مسئله تشکیل دولت لبنان تعیین کننده است. اگر در سوریه نظام تثبیت شود دولت لبنان تشکیل خواهد شد در غیر این صورت ممکن است این مسئله خیلی طولانی شود