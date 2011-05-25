به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، سفیر کشورمان ،اساتید ، دانشجویان، تجار، فرهنگیان و اقشار مختلف ایرانیان مقیم مالزی حضور داشتند.

معاون رئیس جمهوری در این مراسم طی سخنانی با تشریح ویژگیهای شخصیتی حضرت زهرا (س) گفت : جایگاه حضرت زهرا (س) در تاریخ اسلام و پیشبرد اهداف آن بسیار حایز اهمیت است.

"ابراهیم عزیزی" ضمن گرامیداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر اظهارداشت : جهاد و جهادگران در قرآن از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند و جهاد توام با صبر، استقامت و دانایی نتیجه ای جز پیروزی نخواهد داشت.

همچنین "سیده اعظم حسینی" نویسنده کتاب پرفروش "دا" و "معصومه رامهرمزی" از نویسندگان حوزه ادبیات مقاومت از میهمانان ویژه این مراسم بودند که در خصوص دفاع مقدس و ادبیات مرتبط با این حوزه مطالبی را ارائه کردند.

حسینی در خصوص کتاب دا گفت : این کتاب با الگویی جدید و متفاوت ارائه شده و علت موفقیت و تجدید چاپ بیش از صد مرتبه این کتاب نیز به همین دلیل است.

وی در خصوص معنای نام کتاب خود اظهار داشت : دا در زبان لری به معنای مادر است و به خاطر ارج نهادن به زحمات مادران شهدا و جایگاه ویژه مادران در دفاع مقدس این نام برای این کتاب انتخاب شده است.

مداحی مداحان اهل بیت عصمت و طهارت در مدح دخت گرامی پیامبر اسلام (ص) و اجرای گروه موسیقی "چکاوک" متشکل از دانشجویان ایرانی دانشگاههای مالزی از دیگر برنامه های این مراسم بود.

