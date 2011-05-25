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۴ خرداد ۱۳۹۰، ۹:۱۵

آخرین وداع با حجازی در آزادی/

تشویق فردوسی‌پور به خاطر حمایت از حجازی/ حضور آتیلا و تسلیت هواداران

تشویق فردوسی‌پور به خاطر حمایت از حجازی/ حضور آتیلا و تسلیت هواداران

مردمی که برای تشییع پیکر مرحوم ناصر حجازی به ورزشگاه آزادی آمده اند به تشویق عادل فردوسی پور پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر از ورزشگاه آزادی، بیش از 12 هزار نفر تاکنون در ورزشگاه آزادی تهران حضور پیدا کرده اند و به سوگواری برای ناصر حجازی پرداخته اند. تشییع کنندگان از عادل فردوسی پور به خاطر حمایتی که در برنامه دوشنبه شبش از ناصر حجازی داشت تشکر کردند و به تشویق او پرداختند.

با ورود آتیلا حجازی به ورزشگاه او به سمت حاضرین رفت و مورد تشویق آنها قرار گرفت. علاقمندان به حجازی با تشویق های خود به آتیلا تسلیت گفتند. پیکر مرحوم ناصر حجازی نیز روی دست تشییع کنندگان در ورزشگاه آزادی حمل می شود و فضای حزن و اندوه فضای ورزشگاه را فرا گرفته است.

کد مطلب 1320296

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