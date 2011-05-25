به گزارش خبرنگار مهر از ورزشگاه آزادی، بیش از 12 هزار نفر تاکنون در ورزشگاه آزادی تهران حضور پیدا کرده اند و به سوگواری برای ناصر حجازی پرداخته اند. تشییع کنندگان از عادل فردوسی پور به خاطر حمایتی که در برنامه دوشنبه شبش از ناصر حجازی داشت تشکر کردند و به تشویق او پرداختند.

با ورود آتیلا حجازی به ورزشگاه او به سمت حاضرین رفت و مورد تشویق آنها قرار گرفت. علاقمندان به حجازی با تشویق های خود به آتیلا تسلیت گفتند. پیکر مرحوم ناصر حجازی نیز روی دست تشییع کنندگان در ورزشگاه آزادی حمل می شود و فضای حزن و اندوه فضای ورزشگاه را فرا گرفته است.