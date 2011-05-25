12میلیون نفر تحت پوشش پزشک خانواده قرار می گیرند

مرضیه وحید دستجردی در حاشیه بازدید از بیمارستان سراب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اجرایی شدن طرح پزشک خانواده در کشور رتبه ایران در بین کشورهای جهان از لحاظ عدالت در سلامت ارتقا خواهد یافت.

وزیر بهداشت و درمان با بیان اینکه جایگاه فعلی ایران در بین 180کشور جهان از لحاظ عدالت در سلامت در سطح متوسط است اظهارداشت: تا پایان برنامه پنجم توسعه کل جمعیت کشور تحت پوشش خدمات پزشک خانواده قرار گرفته و با اجرایی شدن این طرح رتبه ایران در بین کشورهای جهان به بیست کشور اول ارتقا خواهد یافت.

دستجردی در مورد بیمه های درمانی نیز گفت: هم اینک حدود 92درصد از کل جمعیت ایران تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار دارند و خدمات بهداشتی نیز رایگان ارایه می شود.

وی با بیان اینکه جمعیت روستایی کشور تحت پوشش پزشک خانواده قرار دارد اضافه کرد: امسال بنا داریم تا با اجرایی کردن طرح پزشک خانواده در شهرهای 20 تا 50 هزار نفر جمعیت 12میلیون نفر را تحت پوشش خدمات این طرح قراردهیم.

وزیر بهداشت و درمان بیان داشت: سال گذشته در سه استان کشور طرح پزشک خانواده شهری به طور موفق اجرایی شد و امسال نیز در چندین استان از جمله آذربایجان شرقی اجرا خواهدشد.

دستجردی ادغام وزارت رفاه با وزارت کار و امور اجتماعی را موجب تاخیر در طرح پزشک خانواده ندانست و تصریح کرد: با اعتقادی که اقای شیخ الاسلام وزیر کار و امور اجتماعی به این طرح دارند و ان را تنها راه علاج سلامت کشور می دانند انتظار می رود که اجرای این طرح به تاخیر نیافتد.

وی تاکید کرد: کارگروه ویژه ای این مسئله را بررسی می کند.

عضو هیئت دولت در پاسخ به سئوالی در مورد مشکلات ایجاد شده برای مردم به خاطر پدیده زیرمیزی پزشکان گفت: متاسفانه تعرفه های غیر واقعی در بخش دولتی و نیز تعلل سازمان بیمه گر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی و پزشکان از علت های عمده رواج زیر میزی در کشور است.

وی پیش بینی کرد : با حل این دو مشکل پدیده زیرمیزی نیز تا 90 درصد از بین خواهد رفت.

وزیر بهداشت و درمان در مورد قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تاخیر در اجرایی شدن آن گفت: به دلیل مخالفت سازمان های بیمه گر با این تعرفه ها، وزارت بهداشت دوباره این تعرفه ها را بررسی و به وزارت رفاه ارسال کرده است که امیدواریم مشکلی پیش نیاید و این قانون عملی شود.

دستجردی در مورد خواست کارکنان بهداشت و درمان در مورد اعمال بیمه طلایی گفت: بیمارستان های هیئت امنایی در سطح کشور مشغول بررسی موضوع هستند.