به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش تعداد کاربران ارتباطی و درخواست مشترکان برای استفاده از خدماتی مثل وای فای، وایمکس، RFID و بلوتوث و نیز اتمام ظرفیت نسخه 4 آدرس های عددی در دنیا استفاده از نسخه 6 این پروتکل- IPV6 به عنوان بهترین راه حل با حداکثر ظرفیت در دستور کار قرار گرفته است.





کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کشور نیز با اتمام توزیع نسخه 4 آدرسهای عددی اینترنتی در کل دنیا و مقدمات کار برای مهاجرت به نسخه 6 این پروتکل ارتباطی، آیین نامه ساماندهی آدرس های اینترنتی – IP Addresses – را تصویب کرد.

براین اساس از این پس آدرس‌های عددی اینترنتی در ایران با هدف هدایت و نظارت بر خدمات اینترنت و اینترانت و کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت، ساماندهی می‌شود.



ابلاغ آیین نامه ساماندهی آدرسهای عددی اینترنتی در کشور



به گزارش مهر، معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ابلاغ آیین نامه ساماندهی آدرسهای عددی اینترنتی در کشور خبر داد و گفت: این آیین نامه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب و بر اساس این مصوبه، سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری آیین نامه تعیین شده و نظارت بر اجرای مطلوب آیین نامه بر عهده رگولاتوری است.



لطف الله سبوحی درباره اهداف ساماندهی آدرسهای عددی اینترنتی در کشور گفت: این آیین نامه با توجه به ضرورت مهندسی مجدد و مدیریت بر توزیع آدرسهای عددی اینترنتی در کشور، مهاجرت از نسخه چهار IP به نسخه شش IP و ایجاد امنیت در شبکه ملی تصویب و ابلاغ شده است.



وی ادامه داد: براساس این آیین نامه بانک اطلاعات متمرکزی از تمامی آدرسهای واگذاری IP اعم از خصوصی و عمومی در سازمان فناوری اطلاعات ایران ایجاد می شود.



معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: براساس آیین نامه ساماندهی آدرسهای عددی اینترنتی ثبت تمامی آدرسهای خصوصی IP استفاده شده در شبکه نیز در سامانه مدیریت آدرسهای محلی الزامی است و سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری این آیین نامه باید نسخه محلی از سامانه مدیریت را برای ثبت آدرسهای خصوصی در اختیار ثبت کنندگان محلی اینترنت و تامین کنندگان قرار دهد.



آدرسهای IP مورد استفاده در کشور ثبت می شوند



برهمین اساس مدیرکل بررسی های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه تمامی آدرسهای IP مورد استفاده در کشور باید قبل از استفاده در شبکه در سامانه مدیریت آدرسهای عددی اینترنتی سازمان فناوری اطلاعات ایران ثبت شوند تاکید کرد: براساس این آیین نامه تمامی ثبت کنندگان محلی، تامین کنندگان و مصرف کنندگان آدرسهای IP وظیفه دارند اطلاعات مربوط به آدرسهای IP موجود و تخصیص یافته از طرف ثبت کنندگان منطقه ای و همچنین واگذاری به تامین کنندگان و مصرف کنندگان را در سامانه مدیریت آدرسهای عددی اینترنتی به آدرس



حسین فلاح جوشقانی گفت: سازمان فناوری اطلاعات ایران باید ابزار و اطلاعات لازم برای دسترسی به این سامانه را برای تمامی اشخاص مشمول این آیین نامه فراهم و آموزشهای لازم را ارائه کند.



به گزارش مهر، در پی تصویب این آیین‌نامه و الزام سازمان فناوری اطلاعات ایران برای ایجاد بانک اطلاعات متمرکز از تمامی آدرسهای واگذاری IP اعم از خصوصی و عمومی پیش بینی شده که زمینه توسعه بیشتر در حوزه ارتباطات دیتا در سطح کشور و هدایت و نظارت بر این بخش فراهم ‌شود. IPV6 سیستم جدید آدرس دهی بر اساس پروتکل اینترنتی است که می تواند تعداد آدرسهای اینترنتی را نسبت به IPV4 تا چندین برابر افزایش دهد. به این معنی که نسخه 4 آدرسهای عددی اینترنتی تنها می توانست حدود 3/4 میلیارد آدرس اینترنتی ایجاد کند اما نسخه 6 این پروتکل می تواند از دو هزار و 128 میلیارد آدرس اینترنتی پشتیبانی کند و بر این اساس IP های بیشتری ایجاد شود.کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کشور نیز با اتمام توزیع نسخه 4 آدرسهای عددی اینترنتی در کل دنیا و مقدمات کار برای مهاجرت به نسخه 6 این پروتکل ارتباطی، آیین نامه ساماندهی آدرس های اینترنتی – IP Addresses – را تصویب کرد.براین اساس از این پس آدرس‌های عددی اینترنتی در ایران با هدف هدایت و نظارت بر خدمات اینترنت و اینترانت و کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت، ساماندهی می‌شود.به گزارش مهر، معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ابلاغ آیین نامه ساماندهی آدرسهای عددی اینترنتی در کشور خبر داد و گفت: این آیین نامه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب و بر اساس این مصوبه، سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری آیین نامه تعیین شده و نظارت بر اجرای مطلوب آیین نامه بر عهده رگولاتوری است.لطف الله سبوحی درباره اهداف ساماندهی آدرسهای عددی اینترنتی در کشور گفت: این آیین نامه با توجه به ضرورت مهندسی مجدد و مدیریت بر توزیع آدرسهای عددی اینترنتی در کشور، مهاجرت از نسخه چهار IP به نسخه شش IP و ایجاد امنیت در شبکه ملی تصویب و ابلاغ شده است.وی ادامه داد: براساس این آیین نامه بانک اطلاعات متمرکزی از تمامی آدرسهای واگذاری IP اعم از خصوصی و عمومی در سازمان فناوری اطلاعات ایران ایجاد می شود.معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: براساس آیین نامه ساماندهی آدرسهای عددی اینترنتی ثبت تمامی آدرسهای خصوصی IP استفاده شده در شبکه نیز در سامانه مدیریت آدرسهای محلی الزامی است و سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری این آیین نامه باید نسخه محلی از سامانه مدیریت را برای ثبت آدرسهای خصوصی در اختیار ثبت کنندگان محلی اینترنت و تامین کنندگان قرار دهد.برهمین اساس مدیرکل بررسی های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه تمامی آدرسهای IP مورد استفاده در کشور باید قبل از استفاده در شبکه در سامانه مدیریت آدرسهای عددی اینترنتی سازمان فناوری اطلاعات ایران ثبت شوند تاکید کرد: براساس این آیین نامه تمامی ثبت کنندگان محلی، تامین کنندگان و مصرف کنندگان آدرسهای IP وظیفه دارند اطلاعات مربوط به آدرسهای IP موجود و تخصیص یافته از طرف ثبت کنندگان منطقه ای و همچنین واگذاری به تامین کنندگان و مصرف کنندگان را در سامانه مدیریت آدرسهای عددی اینترنتی به آدرس www.matma.ir/ripe ثبت کنند.حسین فلاح جوشقانی گفت: سازمان فناوری اطلاعات ایران باید ابزار و اطلاعات لازم برای دسترسی به این سامانه را برای تمامی اشخاص مشمول این آیین نامه فراهم و آموزشهای لازم را ارائه کند.به گزارش مهر، در پی تصویب این آیین‌نامه و الزام سازمان فناوری اطلاعات ایران برای ایجاد بانک اطلاعات متمرکز از تمامی آدرسهای واگذاری IP اعم از خصوصی و عمومی پیش بینی شده که زمینه توسعه بیشتر در حوزه ارتباطات دیتا در سطح کشور و هدایت و نظارت بر این بخش فراهم ‌شود.