به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی مجموعه داستان "همه چی درس می‌شه" نوشته آزاده محسنی، عصر روز دوشنبه 2 خرداد با حضور مهسا محبعلی، بلقیس سلیمانی، حسن محمودی و نویسنده کتاب در فرهنگسرای ملل برگزار شد.

مهسا محبعلی در این نشست با محور موضوع فرهنگ عامه گفت: طبق قواعدی که ابوالحسن نجفی در کتاب فرهنگ عامیانه فارسی نوشته است، زبان معیار بین زبان گفتار و نوشتار قرار دارد. در زبان گفتار، یک بخش روزمره یا محاوره داریم و بخش دیگر زبان عامیانه است که زبان عامیانه هم به دو بخش غلیظ و رقیق تقسیم بندی شده است. مساله این جاست که وقتی نجفی این تقسیم‌بندی‌ها را انجام می‌دهد،‌ یک بار معنایی منفی روی زبان عامیانه قرار می‌دهد.

وی افزود: او زبان عامیانه را برای مردم نیمه فرهیخته می‌داند و معتقد است کاربران این زبان الفاظی را به کار می‌برند که در محافل رسمی به کار برده نمی‌شود. نجفی معتقد است، زبان معیار راحت‌ترین و سهل‌ترین نوع زبان است. شاید بهتر باشد زبان ادبی را که مد نظر نجفی بوده، این گونه تعریف کنیم که این زبان همان ادبیات کلاسیکی است که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. یک فرد بسته به کاربرد انواع این زبان ها، از همه این زبان‌ها استفاده می‌کند.

این نویسنده گفت: متاسفانه بسیاری از فرهنگ‌نویسان بزرگ چون دهخدا و نجفی، کلمات و لغات عامیانه را در فرهنگ خود نیاورده‌اند. به همین دلیل امروز ما نمی‌دانیم مردم 100 یا 120 سال گذشته از چه لغاتی بهره می‌گرفتند. رونق صنعت سینمای صدادار و امروز هم توسعه وبلاگ‌ها و وبلاگ‌نویسی باعث شد تا رسانه‌ها نتوانند اتوریته زبان نوشتار را حفظ کنند. ممکن است عده‌ای امروز «بوف کور» صادق هدایت را بخوانند و بگویند زبان شلخته‌ای دارد، اما زبان این اثر در زمان خودش بسیار سهل و راحت بوده ‌است.

زبان به دلیل سیال بودنش هر روز به یک شکل و قالب در می‌آید

محبعلی ادامه داد: جلال آل احمد نقش مهمی در پالایش و تمیز کردن زبان از ناخالصی‌ها و تکلف‌ها داشت. او به زبان، ریتم مناسبی داد و از آن حالت کشدار بیرونش آورد. باید توجه داشت که زبان چیزی نیست که نویسنده بخواهد آن را تنظیم کند، بلکه زبان چیزی است که مردم از آن استفاده می‌کنند و به دلیل سیال بودنش هر روز به یک شکل و قالب در می‌آید. در واقع این نویسنده است که باید خود را با زبان وفق بدهد.

سلیمانی در این نشست گفت: در کتاب «همه چی درس می‌شه» دو دسته داستان وجود دارد. اول داستان‌هایی که نثر خاصی دارند و حاوی باورهای عامیانه هستند. این داستان‌ها از نظر موضوعی متعلق به زمان حاضر نیستند. داستان‌های نوع دوم زبان عامیانه ندارند و متعلق به قشر خاصی نیستند. به علاوه موضوعاتشان هم امروزی است. حجم بیشتر داستان‌های کتاب از نوع اول است. غیر از نثر، تا حدودی ذهنیات و باورهای عامیانه هم در متن دخیل هستند. مثلا یکی از داستان‌ها بر اساس باور عامیانه جن‌گیری تالیف شده است.

وی افزود: یک سئوال مهمی که در این‌جا مطرح می‌شود، این است که آیا مفتون شدن برای یک نثر باعث می‌شود تا برای آن داستان بتراشیم یا باید از بهره‌گیری از فرمول قدیمی، داستانی بنویسیم که زبانش را خودش ایجاد کند؟ چه داستان، زبان خودش را فرا بخواند و چه زبان داستان را فرا بخواند، این سئوال مهم‌تر است که ضرورت نوشتن یک داستان در چیست؟

سلیمانی گفت: نکته‌ای که در زبان لاتی یا کوچه‌بازاری داستان‌های آزاده محسنی وجود دارد، این است که دیالوگ‌ها به جای این که از داستان به عاریت گرفته شده باشند، از فیلم‌فارسی وام گرفته‌اند. اگر بنا بر ارزش‌گذاری بود، می‌گفتم که داستان‌های عامیانه این مجموعه داستان، چیزی به ادبیات ما اضافه نمی‌کنند. نکته جالب این‌که در دو قصه از این داستان‌ها یک نفر وجود دارد که می‌گوید من فلانی هستم و می‌خواهم قصه فلان شخص را بگویم و این روش بهانه‌ای است برای انتخاب نوع زبان داستان.

نثر عامیانه باید با زبان فیلم‌فارسی متفاوت باشد

نویسنده رمان «خاله‌بازی» گفت: امروز شاهد حضور گونه‌ها و گویش‌های مختلفی در جامعه هستیم که سعی می‌کنند حیات بیشتری داشته باشند. مشکلی که وجود دارد، یکی دانستن زبان عامیانه با زبان فیلم‌فارسی است. نثر عامیانه باید با زبان فیلم‌فارسی متفاوت باشد. داستان‌های «همه چی درس می‌شه» از لحاظ ساختاری کلاسیک‌اند و براساس شخصیت و وضعیت بنا شده‌اند. شخصیت در این داستان‌ها به کمک وضعیت، داستان را پیش می‌برد. کار ما در داستان‌نویسی پرداخت وضعیت است نه این که هویتی را یادآوری کنیم.

در ادامه حسن محمودی گفت: در صحبتی که با آقای شکراللهی ویراستار کتاب داشتم او گفت «همه چی درس می‌شه» کتابی است که داستان‌هایش درست نوشته شده‌اند، اما داستان انسان‌های امروز نیست. با این جمله این سئوال ایجاد می‌شود که آیا هر داستان باید قصه زمان معاصرش را بگوید؟

وی گفت: قضاوتم درباره این مجموعه آن است که محسنی نویسنده‌ای است که بلد است بنویسد و نوع داستان‌هایش را خوب انتخاب می‌کند. بعضی از داستان‌ها قوی‌تر و برخی ضعیف‌تر از یکدیگرند. بار اولی که کتاب را خواندم، همه داستان‌ها برایم جذاب بودند، اما بار دوم که کتاب را می‌خواندم از مطالعه برخی داستان‌ها صرف نظر کردم؛ چون به نظرم چیز تازه‌ای برای ارائه نداشتند.

محمودی گفت: این کتاب ضمن اینکه داستان‌های خوشخوان و راحتی دارد، شاید به این دلیل ما را راضی نمی‌کند که فاقد جهان‌بینی انسان امروزی است.