افتتاح 8 پروژه تربیت بدنی در آذربایجان شرقی/ سرانه ورزشی به نیم متر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه ها به طور همزمان عصر سه شنبه با حضور مسئولان محلی، در سراسر آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید.

استخر سرپوشیده هادی شهر شهرستان جلفا با اعتبار یک میلیارد و 150میلیون ریال در 2100 متر فضای ورزشی ساخته شده است.

همچنین سالن سالن ورزشی بخشایش هریس در 1180 متر مربع با 450 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی با حضور مسئولان شهرستان هریس و معاون ورزشی تربیت بدنی استان افتتاح شد.

در شهرستان تبریز نیز دو سالن ورزشی بازسازی شده افتتاح شد.

در این پروژها بازسازی و تکمیل سالن تکواندو تبریز با هزیه ای بالغ بر 900 میلیون ریال و بازسازی و تکمیل سالن ایثار تبریز با هزینه ای بالغ بر 1900 میلیون ریال در 1600 متر مربع فضای ورزشی به بهره برداری رسید.

سالن اختصاصی بدمینتون قطران تبریز در 1320 متر مربع از محل اعتبرات ملی، استخر سرپوشیده سردرود شهرستان تبریز در 2400 متر مبع با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون ریال، سالن اختصاصی کشتی در بخش سردرود شهرستان تبریز در 1100 متر مربع با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد و 500 میلیون ریال و مجموعه ورزشی و سالن ورزشی چند منظوره تازه کند شهرستان تبریز با هزینه ای بالغ بر هفت میلیارد ریال در 1400 منر مربع فضای ورزشی به بهره برداری رسید.

اتمام پروژه های نیمه تمام اولویت ورزش آذربایجان شرقی است

مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی گفت: جدیت در اتمام و کیفیت بالای پروژه های عمرانی ورزشی اولویت کاری این اداره کل در توسعه فضاهای ورزشی است.

سید محمد شروین اسبقیان در آیین افتتاح استخر سرپوشیده شهدای هادی شهر افزود: کیفیت بالا پروژه ها و رعایت مسائل ایمنی و استانداردهای بین المللی رشته های ورزشی و همچنین صرفه جویی در هزینه های ساخت به اهداف مهم اداره کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی در بخش زیر ساختهای ورزشی استان بوده و هست.

سید محمد شروین اسبقیان در ادامه افزود: در سال گذشته 32 پروژه عمرانی ورزش در بخش های شهری و روستایی افتتاح و در اختیار مردم آذربایجان شرقی قرار گرفت.

وی همچنین افزود: درحالیکه سرانه ورزشی استان در ابتدای سال 89 حدود 29 صدم متر مربع بود، با افتتاح 32 سالن و مجموعه ورزشی این رقم به 52 صدم متر مربع در پایان سال 89 رسید.

اسبقیان اظهار امیدواری کرد با اتمام سایر پروژه های عمرانی ورزشی در سرانه ورزشی استان به 65 صدم متر مربع و با دستگاههای اجرایی به یک متر خواهد رسید.

ورزش شهرستان جلفا رشد خوبی داشته است

معاون سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان شرقی نیز در این مراسم گفت: ورزش شهرستان جلفا همسو با دانشگاه، صنعت و اقتصاد رشد خوبی داشته است.

پرویز آژیده انقلاب اسلامی در سایه اسلام روند توسعه و رشد مضاعفی به خود گرفته و در تمامی مقاطع و با توکل به خدا، وحدت و یکدلی کارهای بزرگی را انجام داده است.

وی اضافه کرد: انقلاب اسلامی از قرآن الهام گرفته از این رو بر تمامی مستکبرین جهان غلبه کرده است.

آژیده با اشاره به حرکت متوازنی که در کلیه سطوح در هادی شهر جریان دارد ، افزود: این شهر نمونه بارز یک شهر توسعه یافته در کشور است و ورزش این شهر نیز از حرکت رو به رشد دیگر عرصه ها، عقب نمانده است.

سرانه فضای ورزشی جلفا جلوتر از برنامه 5 ساله پنجم است

فرماندار شهرستان جلفا نیز در آیین افتتاح استخر سرپوشیده شهدای هادی شهر گفت: سرانه فضاهای ورزشی شهرستان جلفا در وضعیت مطلوب و جلوتر از برنامه 5 ساله پنجم قرار دارد.

حسن علی رنجبر در ادامه بیان داشت: در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و عنایات ویژه دولت نهم و دهم به ورزش آذربایجان شرقی علل خصوص زیر ساختهای این استان شهرستان جلفا با سرانه ورزشی یک متر بالاترین سرانه ورزشی در بین شهرستانها را دارد و از برنامه پنجم توسعه که رسیدن به یک متر فضای ورزشی برای هر ایرانی ست جلوتر قرار داریم.

حسن علی رنجبر در ادامه افزود: تردد روزانه بیش از 5000 نفر از اعتبار کشورهای آذربایجان و ارمنستان و هموطنان در منطقه آزاد تجاری ارس و سهولت حضور تیمها و ورزشکاران کشورها نیاز این می طلبد شهرستان و منطقه آزاد تجاری ارس با گسترش بسترها مختلف میزبانی شایسته برای رقابتهای بین المللی باشد.

وی در ادامه گفت : ورزشکاران شهرستان جلفا در سال 89 جهادگونه برای نام و اعتلای ورزش شهرستان تلاش کردند و افزایش دو برابر تعداد ورزشکاران سازمان یافته و مدالهای کسب شده در میادین کشوری و بین المللی حاصل تلاش های آنان بوده است.

وی ساخت سالن اختصاصی ورزشهای رزمی در این شهرستان را نیاز اصلی ورزش قهرمانی دانست.