تقی ضرابی آهنگساز ضمن بیان این مطلب به خبرنگار مهر، گفت : در کنار ارزان بودن ارکسترهای خارجی یکی از دلایل تمایل آهنگسازان برای ضبط آثار خود در خارج از کشور نگارش آثاری با رنگ مایه ای غیر از موسیقی ملی است که در این صورت آهنگساز حق انتخاب دارد.

وی در ادامه با اشاره به توانایی نوازندگان ایرانی در اجرای آثار آهنگسازان گفت : با توجه به شناختی که از آثار آهنگسازان ایرانی به خصوص در سالهای اخیر داشتم متوجه سادگی و روان بودن این آثار شده ام به همین دلیل ادعای این مطلب که نوازندگان جوان ایرانی توانایی اجرای این آثار را ندارند بی اساس است؛ البته برخی آهنگسازان آثاری می نویسند که از جهت فنی خارج از توانایی نوازندگان است بنابراین آهنگساز حق دارد که اثر خود را به هر ارکستری که مطلوب نظرش است برای اجرا و ضبط بسپارد.

این مدرس دانشگاه در ادامه به اهداف نگارش یک اثر موسیقایی توسط آهنگساز اشاره کرد و افزود : هدف آهنگساز از نگارش یک اثر موسیقایی از مهمترین عوامل برای ضبط آثار توسط ارکسترهای گوناگون است به این معنا که وقتی آهنگساز یک قطعه را می نویسد در درجه اول باید دید که چه مضمونی و محتوایی مد نظر داشته است و در مراحل بعد با توجه به مضمون مورد نظر ارکستر مناسب برای ضبط اثرش را در نظر می گیرد بنابراین قبل از هر مطلبی باید دید که تفکر آهنگساز و شیوه نگارش اثرش چه بوده است و بعد درباره ضبط اثر نظر داد .

وی در ادامه افزود : با این اوصاف ضبط آثار موسیقی توسط ارکسترهای ایرانی به نفع فرهنگ موسیقایی ایران و همچنین به نفع مولف اثر و جامعه است چراکه تفکر موسیقی ایرانی باید در ایران ضبط و گسترش یابد ؛ به اعتقاد من آهنگسازان با ضبط آثار خود توسط ارکسترهای ایرانی، هم ارزش های موسیقایی ایرانی را ارج می نهند و هم توانایی هنرمندان جوان را می سنجند و از همه مهمتر به شعور مخاطب ایرانی نیز احترام می گذارند.

ضرابی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا امکانات لازم برای ضبط آثار در ایران وجود دارد گفت : تا جائیکه من می دانم سالن های خوب با امکانات صدابرداری مناسب در ایران وجود دارد و می توان اثر قابل قبولی را ضبط کرد البته به این نکته نیز واقف هستم که شاید تجهیزات فنی مناسب برای ضبط یک اثر به طور کامل وجود نداشته باشد اما نمی توان صرفا به این دلیل برای ضبط آثار ملی و میهنی به خارج از کشور پناه برد.