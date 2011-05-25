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۴ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۲۶

آخرین وداع با حجازی در آزادی/

باقری: حضور باشکوه مردم نشان داد حجازی اسطوره فراموش نشدنی است

باقری: حضور باشکوه مردم نشان داد حجازی اسطوره فراموش نشدنی است

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران گفت: ناصر حجازی در قلب مردم ایران جای داشت و حضور باشکوه مردم در مراسم تشییع پیکرش نیز حکایت از این امر داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم باقری که یکی از تشییع کنندگان حاضر در ورزشگاه آزادی بود ضمن بیان این مطلب افزود: این ضایعه بزرگ را به خانواده حجازی و جامعه ورزش ایران تسلیت می گویم. وقتی حضور مردم را می بینیم متوجه می شویم که او در میان مردم چقدر محبوب بوده است. حجازی اسطوره فراموش نشدنی مردم است و همه به او احترام می گذارند.

کاپیتان پیشین پرسپولیس خاطرنشان کرد: حضور باشکوه مردم در مراسم تشییع پیکر حجازی نشان داد که مردم او را از صمیم قلب دوست داشتند. امیدوارم مسئولان ما بیشتر از قبل قدر اسطوره ها را بدانند و از آنها تا زمانی که هستند حمایت کنند.

کد مطلب 1320357

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