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۴ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۴۳

سازمان ملل تحقیقات درباره نیروگاه فوکوشیما را آغاز کرد

سازمان ملل تحقیقات درباره نیروگاه فوکوشیما را آغاز کرد

یک رسانه غربی در گزارشی از توکیو از آغاز تحقیقات سازمان ملل متحد درباره نیروگاه هسته ای فوکوشیما و آسیبهای وارده به آن بر اثر سونامی چندی پیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، گروهی از متخصصین هسته ای سازمان ملل متحد روز گذشته با مقامهای ژاپنی دیدار کردند و طی آن، بازدیدهای بعدی خود از نیروگاه دائیچی در فوکوشیما را برنامه ریزی کردند تا به یکی از خطرناک ترین رویدادهای هسته ای رسیدگی کنند.

نیروگاه فوکوشیما در پی زلزله هولناک اخیر در ژاپن و سونامی ناشی از آن آسیبهای جدی دید و بیم آن می رفت تا حادثه ای در مقیاس و اندازه های چرنوبیل برای این کشور رقم بخورد.

به تازگی گزارشهایی منتشر شده که نشان می دهد سوخت هسته ای در دو راکتور حادثه دیده در روزهای اول حادثه در 11 مارس آسیب دیده بود..

کد مطلب 1320364

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