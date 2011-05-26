پیشرفت علوم معماهای فلسفی درون آنها را افزایش داده است

دکتر الیزابت اندرسون استاد فلسفه و مطالعات زنان در دانشکده جان رالز دانشگاه میشیگان در مورد اظهارات اخیر استفن هاوکینگ فیزیکدان معاصر مبنی بر مرگ فلسفه و عدم پاسخ این حوزه به سؤالات جدید بشر و توان علم در پاسخ به چرایی هستی به خبرنگار مهر گفت: استفن هاوکینگ چندان مطالعه فلسفی ندارد و نتوانسته با فلسفه پیش بیاید.

وی تصریح کرد: فیلسوفان علم همپای فیلسوفان علوم از جمله فیزیکدانان پیشرفت کرده‌اند. این فیلسوفان به پرسشهای بنیادین متافیزیکی که از درون خود نظریه‌های علمی سر بر می‌آورند نیز پاسخ می‌دهند.

وی افزود: هاوکینگ می‌گوید برخی پرسشهای مهم در مورد ماهیت و سرشت جهان با پیشرفت علم پاسخ داده شده‌اند. این اظهار درست است و برخی سؤالات مربوط به سرشت و ماهیت جهان که در گذشته بی پاسخ می‌ماندند در حال حاضر از رهگذر پیشرفت علم جواب گرفته‌اند.

مؤلف "ضرورت یکپارچگی" گفت: اما علوم با توجه به پیشرفتهایی که کرده‌اند معماهای فلسفی را درون حوزه خود نیز بیشتر کرده‌اند. این معماهای فلسفی مبتنی بر فرضهای اساسی خود آن علوم هستند. این معماهای فلسفی به آسانی و تنها به وسیله گردآوری برخی داده‌ها قابل پاسخ نیستند.

وی تأکید کرد: فلسفه زمانی قادر به کارکرد بهتر و مؤثرتر خواهد بود که ارتباط آن با علوم عمیق باشد. تحقیقات علمی نیز نمی‌تواند بطور کامل مبتنی بر فرضهای علمی باشند.

استاد فلسفه دانشگاه میشیگان در پایان یادآور شد: گاهی کارها و تحقیقات فلسفی جدی باید انجام شود تا پرسشهای متافیزیکی را بتوان به چیزی که قابل پاسخ بر اساس مشاهدات تجربی و علمی باشد، تبدیل کرد.