به گزارش خبرگزاری مهر، علی عزتی اظهار داشت: وزیر نیرو دستور احداث سد تنظیمی سیمره شهرستان دره شهر را صادر کرده است .

وی گفت: وزارت نیرو مصمم است که طرح سد تنظیمی سیمره را در سال 90 وارد فاز اجرا کند تا در سنوات آتی کشاورزان شهرستان دره شهر از مزایای این سد استفاده کنند .

نماینده دهلران، دره شهر و آبدانان دلایل احداث سد تنظیمی در پایین دست سد سیمره را تشریح کرد و افزود: طراحی و اجرا سد تنظیمی در پائین دست نیروگاه 480 مگاواتی سد مخزنی سیمره به منظور کنترل دبی و تراز سطح آب رودخانه در پایاب نیروگاه به منظور جلوگیری از خسارات احتمالی به تاسیسات پمپاژ، اراضی کشاورزی حاشیه بستر رودخانه و تداوم جریان آب رودخانه سیمره در کلیه ساعات شبانه روز، حذف شوکهای ساعتی دبی رودخانه سیمره ناشی از کارکرد نیروگاه و ذخیره سازی آن و رها سازی تنظیم شده جهت تامین حقابه پائین دست و .. است .

سد تنظیمی سیمره بر روی رودخانه سیمره در 40 کیلومتری شمال غرب شهرستان دره شهر از استان ایلام در فاصله 1.8 کیلومتری پایین دست روستای رماوند و حدود هشت کیلومتری پایین دست ساختگاه سد مخزنی سیمره واقع شده است .

مقدمات اجرایی شدن شهرک صنعتی بدره فراهم شده است

علی عزتی با اشاره به اینکه مقدمات اجرایی شدن شهرک صنعتی بدره فراهم شده است، افزود: در آینده نزدیک احداث آن آغاز می شود .

وی با بیان اینکه با مصوبه هیئت دولت و در فاز نخست این پروژه با اختصاص چهار میلیارد ریال اعتبار شهرک صنعتی بخش بدره در ۱۰ هکتار زمین در حومه این شهر ایجاد می‌شود .

عزتی بیان کرد: نقش شهرکهای صنعتی در اشتغالزایی و شکوفایی موثر است و اجرایی شدن مصوبه دولت مبنی بر احداث ناحیه صنعتی بدره می تواند نقشی اساسی در این بخش ایفا کند .