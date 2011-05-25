مجید ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مرحله هشتم از اردوی تیم ملی دوچرخه سواری کوهستان ایران از 23 اردیبهشت‌ماه آغاز شده و تا 8 خردادماه در تهران پیگیری می‌شود.

وی افزود: این مرحله از اردو با هدایت مستقیم "میورا" سرمربی ژاپنی تیم برگزار می شود. قرار است طبق برنامه یک هفته زودتر راهی چین بشویم تا تیم بتواند یک اردوی شش روزه را برای کسب آمادگی بهتر در محل برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا برپا کند.

مدیر تیم‌های ملی دوچرخه‌سواری بیان کرد: از زمان حضور این مربی خارجی، شرایط تیم نسبت به سال‌های گذشته خیلی بهتر شده و شرایط تیم برای حضور موفق در مسابقات آسیایی خوب است. ما از عملکرد"میورا" در همین مدت کم رضایت داریم.

وی در مورد تجهیزات تیم هم ادامه داد: ما تلاش می‌کنیم تا تیم بدون هیچ دغدغه‌ای در مسابقات آسیایی شرکت کند. به همین منظور پیگیریم تا قبل از اعزام به چین تجهیزات تیم به بهترین شکل فراهم و آماده شود.

هفدهمین دوره مسابقات دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان و سومین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در رده سنی جوانان از 20 تا 22 خردادماه در "سوژو" چین برگزار می‌شود.