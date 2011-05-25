به گزارش خبرنگار مهر، مسعود فراستی منتقد سینما شامگاه سه شنبه در نشست رابطه فلسفه و سینما در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در قم افزود: سینمای ایران وضعیت اسفناکی دارد و هیچکدام از فیلمهایی که با هزینه های بسیار زیاد ساخته می شوند ما را به سمت سینمای دینی نبرده و راه به جایی نمی برد چه فیلمهایی که مسئولان از آن حمایت کرده و چه فیلمهایی که حمایت نکرده اند.



انتقاد از فیلمهای جشنواره ای



فراستی در توجیه چرایی این موضوع ابراز داشت: چون بیشتر فیلمها وطن فروش هستند؛ با پول مردم ساخته می شوند و باج به غربیها می دهند و فیلمهای جشنواره ای هستند.



وی اضافه کرد: این محصول مسئولان فرهنگی و سینمایی جامعه است که باید جواب بدهند.



فیلمهای کمدی مبتذل در سینما



این منتقد ادامه داد: این مبتذلهایی را که به اسم کمدی در سینما نمایش می دهند و از سکس پنهان تا بدترین مسایل را دارد و تنها جیب مردم را خالی می کنند و انسان جرئت نمی کند با خانوده این فیلمها را ببیند.



وی با انتقاد از دادن جایزه به برخی فیلمها بیان کرد: فیلم "جرم" کیمیایی شنیع و فاجعه است و با مسایل و انقلاب این مردم بی ربط است و نباید به آن جایزه داد اما مسئولان فرهنگی به او جایزه می دهند و خودشان هم دلیلش را نمی دانند.



نیازمند سینمای ملی هستیم



فراستی با بیان اینکه مشکل سینمای ایران این است که فرم ندارد اضافه کرد: نه فرم سینمای ملی و نه سینمای ملی داریم همان طور که فیلم نزدیک به حس دینی داریم اما سینمای دینی نداریم.



فراستی اذعان داشت: من هیج فیلم دینی در سینما سراغ ندارم اگرچه چند فیلم هستند که حس دینی به انسان می دهند اما سینمای دینی نداریم؛ همین فیلم ملک سلیمان و سریالهایی که با عنوان دینی مطرح اند از دید من چون فرم دینی ندارند، دینی نیستند.



وی افزود: من نه یوسف و نه امام علی(ع) و نه مختارنامه را دینی نمی دانم؛ برخی از اینها موضوعات دینی دارند و برخی تاریخی هستند اما فرم دینی ندارند؛ ممکن است فیلمی موضوع دینی نداشته باشد اما حس دینی را به مخاطب منتقل کند.



ارتباط مستقیمی میان فلسفه و هنر نیست



وی با رد کردن ارتباط مستقیم میان فلسفه و هنر گفت: سینمای فلسفی معنایی ندارد همان طور که سینمای اندیشه بی معناست؛ در سینما به صورت مجرد نمی توانیم از مرگ حرف بزنیم بلکه از مرده به مرگ و از فیزیک به متافیزیک می رسیم.



فراستی اظهارداشت: در غرب فیلمهای به شدت مبتذل را به صورت شبه فلسفی به خورد ما می دهند و بیشتر مسئولان فرهنگی ما هم گول این حرفها را می خورند.



وی افزود: آمریکا اگر اسلحه هم نداشت می توانست دنیا را بگیرد ابتدا با سینما و تصویر زمینه را آماده می کنند و بعد با اسلحه دنیا را می گیرند؛ ما هیچکدام از شعارهای درست و حسابی و ارزشی انقلاب را نتوانسته ایم به درستی در قالب تصویر و فیلم منتقل کنیم.



تمجید از طلا و مس



فراستی تصریح داشت: طلا و مس از معدود فیلمهایی است که رنگ و بوی دینی دارد و از بعد عرفانی حسهای باارزشی را به انسان منتقل می کند.



فراستی درباره نقش حوزه ها در ایجاد سینمای دینی ابرازداشت: حوزه های علمیه باید جلسات نقد و بحث سینمایی را بیشتر کند تا ارتباط نزدیکتری از این راه میان مفاهیم دینی و سینما اتفاق بیفتد.



وی اضافه کرد: حوزه های علمیه در حوزه سینما کم کار کرده و کار چندانی نکرده اند و باید دوره های تخصصی نقد فیلم و فیلمنامه نویسی بیشتر از گذشته در حوزه برگزار شود.



حوزه هنر را جدی بگیرد



فراستی عنوان کرد: هنوز کاری برای کاربردی کردن فلسفه اسلامی با هدف تاثیر و تاثرگذاری بر سینما شروع نشده است و در ایتدای راه هستیم.



وی تاکیدکرد: در این 30 سال وقت خود را هدر داده ایم و باید این مباحث جدی را در قم انجام دهیم تا سمت و سوی کاربردی پیدا کند.



بیسوادی در سینمای ایران جدی است



فراستی اضافه کرد: بیسوادی در سینمای ایران آنقدر جدی است که تمایلی به سمت فلسفه وجود ندارد و ابتدا باید فکری برای رفع این بیسوادی کرد تا بتوانیم این ارتباط را ایجاد کنیم.