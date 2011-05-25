سعید ابراهیمی‌فر به خبرنگار مهر گفت: سرنوشت نمایش عمومی فیلم‌های "مواجهه" و "تک‌درخت‌ها" هنوز مشخص نیست، "تک درخت‌ها" متعلق به بنیاد سینمایی فارابی است و آنها باید برای اکران عمومی فیلم برنامه‌ریزی کنند، "مواجهه" هم به تهیه‌کنندگی ایرج تقی‌پور ساخته شد و ایشان باید برای اکران فیلم برنامه‌ریزی کند.

این نویسنده و کارگردان ادامه داد: کارگردان اگرچه صاحب معنوی فیلم است، اما تهیه‌کننده قدرت اجرایی برای برنامه‌ریزی دارد و باید برای نمایش فیلم در سینماها شرایط مناسب را فراهم کند. شاید در فضای جدید و با عرضه فیلم‌ها در شبکه نمایش خانگی فرصتی فراهم شود که این دو فیلم در شبکه ویدئویی دیده شوند. به هر حال امیدوارم طلسم نمایش این فیلم‌ها شکسته شود.

فیلم سینمایی "مواجهه" در بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت. فیلم سینمایی "تک درخت‌ها" با بازی سعید پورصمیمی و پریوش نظریه در سال 86 تولید شد، این دو فیلم در نوبت اکران هستند.