100 میلیون قطعه بچه ماهی استخوانی در گلستان رهاسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پاسندی صبح چهارشنبه در حاشیه اجرای این طرح افزود: در سال جاری با توجه به ابلاغ برنامه مصوب توسط شیلات ایران رهاسازی 70 میلیون قطعه انواع بچه ماهیان استخوانی کلمه، کپور و سفید در دو مرکز کلمه سیجوال و سد وشمگیر تعیین شده است که امیدواریم با حمایت مسئولان و تلاش شبانه روزی کارشناسان شیلاتی رهاسازی 100میلیون تحقق یابد.

وی در ادامه بازسازی ذخایر را از وظایف مهم و اصلی شیلات در بحث حاکمیتی برشمرد و گفت: شیلات برای بازسازی ذخایر دریای خزر با احداث مراکز تکثیر در استان اقدام به تکثیر مصنوعی و نیمه طبیعی کرده است.

پاسندی افزود: ماهیان استخوانی دریای خزر برای زاد و ولد خود همه ساله از اسفند ماه وارد رودخانه منتهی به دریا می شوند و پس از تخم ریزی و تولید لارو بچه ماهی به طرف دریا مهاجرت می کنند.

مدیرکل شیلات گلستان بیان کرد: به علت شرایط نامناسب بستر رودخانه ها و خشکسالی امکان حضور مولدین در رودخانه ها میسر نیست و به همین دلیل شیلات اقدام به تکثیر مصنوعی و نیمه طبیعی می کند.