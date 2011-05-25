به گزارش خبرنگار مهر، بنابر تصمیم سازمان تربیت بدنی برگزاری مجامع فدراسیون‌های ورزشی بدلیل ابلاغ سازمان مبنی بر حسابرسی فدراسیون‌ها برای ارائه گزارش مالی در مجامع دچار وقفه شده ولی قرار است از روز 23 خرداد دور جدید مجامع سالیانه فدراسیون‌ها مجددا پیگیری شود.

مجمع سالیانه فدراسیون‌های ورزشی در حالی در دستورکار سازمان قرار دارد که بدلیل نامشخص بودن وضعیت تشکیل وزارت ورزش و جوانان و نحوه برگزاری انتخابات فدراسیون‌ها، سازمان تربیت بدنی در زمینه برگزاری مجامع انتخاباتی تصمیمی ندارد.

این در شرایطی است که پیش از پایان سال 89 مقدمات برپایی مجامع انتخاباتی 5 فدراسیون کشتی، ورزش‌های رزمی، پهلوانی و زورخانه‌ای، والیبال و بدنسازی و پرورش اندام انجام شده و این فدراسیون‌ها منتظر برگزاری مجمع انتخاباتی خود هستند ولی سازمان تربیت بدنی هنوز در سال جدید هیچ مجمع انتخاباتی را برگزار نکرده است.