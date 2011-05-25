اخبار کوتاه فرهنگی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر از نخستین کتاب ادبیات پایداری حوزه کودک و نوجوان با عنوان احترام گلها رونمایی شد.

این کتاب شامل 12 قطعه شعر با عنوان های شربت شهادت، رنگ تشهد، کوه استقامت، خنده های رنگ رنگ، دل دریایی، مرقد مطهر، آسمان کبوتر، نام بلند تو، خنده بابا، قلب تپنده، آش نذری و مسافراست.

این اشعار را سه شاعر جوان استان همدان به نامهای غلامرضا بکتاش، مریم زندی و شهلا شهبازی حسابی سروده اند.

کتاب احترام گلها سومین اثر حوزه هنری استان با موضوع دفاع مقدس است که در 28 صفحه و در یک هزار نسخه به بازار عرضه شده است.

برگزاری جشن میلاد کوثر در 9 امامزاده همدان

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه همدان گفت: جشن میلاد حضرت زهرا(س) در 9 امامزاده همدان برگزار شد.

حجت الاسلام سید حسن رضوی افزود: جشن مبلاد کوثر شامگاه سه شنبه بعد از نماز مغرب و عشا در امامزاده عبدالله(ع)، شاهزاده حسین(ع)، امامزاده فرزند علی(ع)، امام زاده محسن(ع)، امام زاده اهل ابن علی(ع)،امام زاده خضر(ع)، امام زاده یحیی (ع)، امام زاده گرجی(س) و امام زاده زبیده خاتون (س) شهر همدان برگزار شد.

گشایش نمایشگاه کشوری داستان نقاشی مهر در همدان

در این نمایشگاه ابتکاری از 200 اثر ارسال شده به دبیرخانه 71 اثر به صورت داستان نقاشی در قطعه 50 در 70 سانتی متر ارائه شده است.

موضوع های مذهبی، مسجد و انقلاب، دفاع مقدس، کودک و نوجوان و بخش آزاد از مضامینی است که در این تابلو ها به نمایش درآمده است.

نخستین جشنواره و نمایشگاه کشوری داستان نقاشی مهر تا 10 خرداد صبح و عصر آماده پذیرایی علاقمندان است

همچنین در ششم خردادماه نیز از سه اثر برگزیده ارائه شده که بیان کننده فرهنگ بومی ایران و دارای ارزش های دینی و انقلابی کشور باشد تجلیل می شود.

برگزاری مسابقه چیدمان سفره‌های نذری در همدان

کارشناس امور فرهنگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان گفت: مسابقه چیدمان سفره‌های نذری در همدان برگزار شد.

فریبا نعمتی گفت: در این برنامه، سفره‌های نذری که شامل سفره حضرت رقیه(س)، حضرت اباالفضل(ع) و حضرت علی‌اکبر(ع) به مسابقه گذاشته شد.

نعمتی هدف از برگزاری این مسابقه را آشنایی مردم با آداب و سنن همدان و حفظ آن بیان کرد و افزود: ریشه پهن کردن سفره‌های نذری قبل از این که عرف باشد به باورهای مذهبی ما برمی‌گردد.

وی افزود: این مسابقه با حضور علاقمندان در عمارت باغ نظری برگزار شد.