به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شجاعی گفت: مرجع تغییر قیمت‌ها گاهی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، گاهی کارگروه کنترل بازار و در برخی موارد ستاد هدفمندی یارانه‌ها است.

سخنگوی وزارت بازرگانی افزود: با استفاده از تکنیک‌های نوین کاهش قیمت تمام‌شده و مدیریت هزینه‌های جاری، هدف اصلی قانون هدفمندی یارانه‌ها که همان بهره‌وری است، حاصل می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت کالا یا خدمات نهایی صرفا به بهانه افزایش قیمت حامل‌های انرژی به تنهایی کفایت نمی‌کند، تصریح کرد: مگر اینکه حامل‌های انرژی سهم قابل ملاحظه‌ای در قیمت تمام شده یک کالا داشته باشند که البته این موضوع در بسته حمایتی دیده شده و کمک خواهد شد و یا افزایش قیمت مواد اولیه در قیمت محصول نهایی واحدهای تولیدی به گونه‌ای موثر باشد که کنترل قیمت را برای آن واحد اجتناب‌ناپذیر کند که در آن صورت نیز از راههای مختلف می‌توان این مساله را مرتفع کرد که یکی از آن تغییر قیمت محصول نهایی است.

شجاعی با اشاره به اینکه انتقال هزینه‌های تولید به مصرف‌کننده، در نهایت به تولیدکننده باز می‌گردد، خاطرنشان کرد: اگر هر تولیدکننده بخواهد هرگونه افزایش هزینه‌های تولید را به مصرف‌کننده تحمیل کند و از مشتری دریافت کند، بازار از تعادل خارج می‌شود و با افزایش پی‌در‌پی و غیرمنطقی قیمت‌ها مواجه می‌شویم که لاجرم این افزایش قیمت به تولیدکننده برمی‌گردد و این چرخه معیوب باعث افزایش تورم می‌شود.

وی ادامه داد‌: در سال جهاد اقتصادی از تولیدکنندگان انتظار می‌رود تا کیفیت و قیمت کالای خود را از طریق افزایش بهره‌وری به نحوی تعیین کنند که مردم به استفاده از کالاهای خارجی با قیمت ارزان‌تر متمایل نشوند.

شجاعی با تاکید بر این امر که تولیدکنندگان نباید با افزایش قیمت‌ها، واردات و قاچاق را توجیه‌پذیر کنند، بیان کرد: به عبارت دیگر تولیدکننده باید به لحاظ تعیین قیمت و میزان کیفیت کالا به گونه‌ای رفتار کند که واردات و قاچاق کالا توجیه‌پذیر نباشد و بتوانند در صفحه بازار کالای قابل رقابت عرضه کند.

وی اظهار داشت: وزارت بازرگانی همچون گذشته در حمایت توأمان از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تلاش خواهد کرد تا از طریق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، درخواست‌های ذینفعان را دریافت و مورد بررسی کارشناسانه قرارداده و نتایج آنرا از طریق این سازمان اعلام و در صورت لزوم به مراجع دیگری همچون کارگروه کنترل بازار و یا ستاد هدفمندی یارانه‌ها برای تصمیم‌گیری نهایی ارجاع دهد.

سخنگوی وزارت بازرگانی افزود: مردم هوشمند ایران بدانند که دشمنان انقلاب در تلاشند تا با جریان‌سازی و تخریب اقدامات بزرگ سال‌های اخیر، به ویژه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‎ها، و تحت الشعاع قرار دادن این اقدامات، آثار خوب آنرا که در میان مدت و بلند مدت حاصل می‌شود از بین ببرند و شیرینی این طرح بزرگ و تحول اقتصادی عظیم را در کام مردم تلخ کنند.

به گفته شجاعی، وزارت بازرگانی در قالب طرح‌های تشدید نظارت و بازرسی، رصد بازار را ادامه داده و با شرکت‌ها و واحدهایی که اقدام به افزایش غیرمتعارف و غیرمنطقی قیمت‌ها می‌کنند، به شدت برخورد خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: ضمنا موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آماده ارایه مشاوره‌های لازم در خصوص تکنیک‌های کاهش قیمت تمام شده و کنترل قیمت نهایی کالا، به تمامی واحدهای ذیربط و ذینفعان، است.

