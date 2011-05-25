به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد در این فصل از رقابت‌ها با کسب 60.7 میلیون پوند از جایزه قهرمانی لیگ برتر و حق پخش تلویزیونی، رکورد جدیدی از خود در رقابت‌های فوتبال انگلستان برجای گذاشت. من یونایتد نسبت به فصل گذشته هفت میلیون پوند بیشتر درآمد کسب کرده است.

تیم فوتبال بلکپول هم که به دسته پایین‌تر رقابت‌های لیگ برتر سقوط کرد با 39.1 میلیون پوند درآمد در پایین‌ترین رده قرار دارد. این در حالی است که چلسی در این فصل از رقابت‌ها 57.7 میلیون، منچسترسیتی 55.5 میلیون و آرسنال 56.2 میلیون پوند درآمد کسب کرده‌اند.

در لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان تیم‌های تراز اول 1.54 برابر تیم‌های رده پایین حق پخش تلویزیونی دریافت می‌کنند در حالی که در لالیگا تیم‌های رئال مادرید و بارسلونا 12.5 برابر تیم‌های کوچک حق پخش تلویزیونی می‌گیرند.

طبق اعلام "ریچارد اسکودامور"، رئیس اجرایی رقابت‌های لیگ برتر تیم‌های لیگ برتری بابت حق پخش تلویزیونی داخلی خود 13.8 میلیون پوند دریافت می‌کنند و مبلغ 17.9 میلیون پوند هم بابت فروش حق پخش تلویزیونی خود به کشورهای خارجی عایدشان می‌شود.