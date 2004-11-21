دستگاه امداد گر زلزله به بازار مي آيد

به گزارش خبرگزاري " مهر" ، مسوول طراحي دستگاه امداد گر زلزله گفت : سيستم اطلاع رساني زلزله حدود يك ماه قبل با صرف 2هزارساعت كار تخصصي و با صرف هزينه اي بالغ بر500 ميليون ريال ابداع و از سوي اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي به عنوان اختراع جديد مورد ثبت و تاييد قرار گرفته است .

مهرداد هادوي فرد با اشاره به اينكه در ابتدا براي توليد انبوه اين سيستم حدود 500 ميليون ريال سرمايه گذاري شده است، افزود : قيمت تمام شده براي مشتريان اين دستگاه معادل 150 هزار تومان برآورد شده است.

وي خواستارحمايت جدي دولت از توليد و عرضه اين فناوري به بازار شد و تصريح كرد : به طور قطع ما نبايد با توجه به اينكه در مدار و سير زلزله قرار داريم ، تمام فناوري مهارو كاهش آسيب هاي اجتماعي و افتصادي زلزله را از ساير كشورها خريداري كنيم.

به گفته وي، تنها راه مهار زلزله، توجه جدي دولت به توليد فناوري هايي است كه آمادگي عمومي را نسبت به مقابله با اين حادثه طبيعي افزايش مي دهد.

وي افزود : در صورتي كه اين سيستم در موقعيت مناسبي از واحدهاي مسكوني، اداري، صنعتي و يا هر مكان ديگر نصب شود ، به محض وقوع زلزله و تخريب شروع به ارسال علائم مي كند كه اين علائم از طريق سيستم گيرنده كه معمولا در اختيار سازمان هاي امدادگر مانند هلال احمرو آتشنشاني قرار دارد قابل رد يابي خواهد بود .