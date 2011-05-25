به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی از سوی گروه حماسه و دفاع شبکه اول تولید می‌شود.

در این برنامه تعدادی از چهره‌های شناخته شده سینما و تلویزیون با حضور مقابل دوربین در زمان 15 دقیقه به خوانش بخش‌هایی از کتاب «دا»؛ خاطرات سیده زهرا حسینی و نوشته سیده اعظم حسینی می‌پردازند.

از جمله هنرمندانی که گویندگی «قصه دا» را برعهده دارند می‌توان به افسانه بایگان، شقایق فراهانی، پریوش نظریه، بهنوش بختیاری، لیلا بلوکات، شبنم قلی‌خانی، گیتی خامنه، روناک یونسی، پرستو صالحی، بهناز جعفری، لادن طباطبایی، فریبا کامران، عسل بدیعی، سحر دولتشاهی، خاطره حاتمی، آشا محرابی، خاطره اسدی، مینا ساداتی و تینا آخوندتبار اشاره کرد که بخش‌های مربوط به آنان ضبط شده است.

همچنین قرار است در ادامه ضبط این برنامه، بازیگران دیگری همچون لعیا زنگنه و فقیهه سلطانی و .... به این جمع اضافه شوند.

بخش‌های انیمیشن این برنامه با تکنیک روتوسکوپی ساخته می‌شود. در این تکنیک برای ضبط بخش‌های انیمیشن، چند بازیگر مقابل پرده کروماکی بازی می‌کنند و از آنان عکس گرفته و توسط طراحان از عکس‌ها کپی‌برداری می‌شود سپس انیماتورها از روی آنها طراحی انیمیشن می‌کنند.

برنامه «قصه دا» به کارگردانی سینا عطاییان و تهیه‌کنندگی علی‌تقی پور، همزمان با سالروز آزادی خرمشهر روی آنتن رفت و قرار است تا پنج ماه آینده ادامه داشته باشد.