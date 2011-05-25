به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا خانپور صبح چهارشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات مرکز آموزش فنی و حرفه ای سلماس، با بیان اینکه تا پایان امسال چهار مرکز آموزش فنی و حرفه ای در سطح استان آماده بهره برداری می شود، افزود: تا کنون برای احداث این مراکز 26 میلیارد و 300 میلیون ریال هزینه شده و برای تکمیل آنها 10میلیارد ریال اعتبار دیگر مورد نیاز است.

وی با بیان اینکه این مراکز در شهرهای اشنویه، چالدران و شهرکهای صنعتی ارومیه و خوی با 90 درصد پیشرفت فیزیکی در دست احداث هستند، بیان داشت: با بهره برداری از این مراکز هفت هزار و500 مترمربع به فضاهای آموزشی مراکز فنی و حرفه ای در استان اضافه شده و سالانه بیش از یک هزار کار آموز مهارت های فنی آموزش می بینند.

وی با بیان اینکه بر اساس پیش بینی های انجام شده امسال 100 هزار نفر در آزمونهای مهارتی آذربایجان غربی شرکت می کنند، افزود: 47 هزار گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای در سال گذشته در استان صادر شده و بیش از 84 هزار نفر از طریق مراکز ثابت و سیار آموزشی، پادگانهای نظامی و انتظامی، زندانها، کارگران ساختمان، قالی بافان و صنایع دستی کددار و موسسات کارآموزی آزاد در آزمونهای پایان دوره و ادواری شرکت کرده اند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد سازمان ملی مهارت در کشور، اظهار داشت: این سازمان با هدف توسعه، یکپارچه سازی و ساماندهی مهارت آموزی در کشور تشکیل شده و از ابتدای امسال براساس نظام ملی مهارت و فناوری فعالیت ها برنامه ریزی می شود.

خانپور سازمان ملی مهارت را دارای سه شاخه اصلی نظام آموزش های ملی مهارت، نظام صلاحیت های حرفه ای و نظام جامع اشتغال عنوان کرد و گفت: بر این اساس تمام آموزش های پودمانی ارائه شده منجر به اخذ مدرک تحصیلی و مهارتی شده و با این روش فرهنگ کار و مهارت آموزی ترویج می یابد.

مرتضی نظری فرماندار سلماس نیز در این جلسه گفت: بزودی خوابگاه شبانه روزی ویژه کار آموزان مناطق محروم و روستایی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان راه اندازی می شود.

علی اکبر آقایی نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی نیز از تخصیص یک میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز این خوابگاه و کارگاههای مرکز فنی وحرفه ای این شهرستان در سالجاری خبر داد.