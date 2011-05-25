عبدالحمید پاپ زن در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، با بیان مطلب فوق اظهار داشت: پیشرفت این دانشگاه جوان مورد تایید مسئولانی است که از نزدیک در جریان عملکرد این مرکزآموزشی قرار گرفته اند و جایی که خوب کار می کند انتظار هم می رود که خوب رسیدگی شود، لذا به خاطر توسعه استان باید متناسب با پتانسیل این دانشگاه امکانات لازم در اختیارش قرار بگیرد.

دانشگاه صنعتی کرمانشاه جوان ترین دانشگاه ایران با کسب چهار رتبه پژوهشی

وی ادامه داد: این دانشگاه به عنوان جوان ترین دانشگاه ایران در چهار مورد حائز رتبه پژوهش در سال 88 شده است و ما ادعا می کنیم با تخصیص اعتبار کافی در کلیه زمینه ها می توانیم از پتانسیل های موجود برای پیشرفت استان استفاده کنیم.

پاپ زن یاد آور شد: در بعضی از موارد اعتبار بسیاری اختصاص داده می شود اما عدم وجود شخص کاردان امکان هزینه درست اعتبار اختصاص یافته را نمی دهد اما در دانشگاه صنعتی کرمانشاه که اعتبار درست هزینه می شود نباید عدم اختصاص کافی این مرکز آموزشی را با رکود مواجه کند.

تا کنون اعتبارات سفردوم رئیس جمهور به کرمانشاه پرداخت نشده است

این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه از عدم پرداخت اعتبارات سفردوم رئیس جمهور به کرمانشاه خبرداد و این وضعیت را نامطلوب عنوان کرد و گفت: احداث فاز اول دانشکده انرژی به عنوان اولین دانشکده دانشگاه صنعتی کرمانشاه از حدود 70 درصد پیشرفت برخوردار است که تا دو ماه دیگر به پایان می رسد واحداث فاز دوم آغاز خواهد شد در حالی که اگر اعتبار کافی داشته باشیم آمادگی مدیریت فنی چندین دانشکده را خواهیم داشت.

پاپ زن در خصوص پیشنهاداهای دانشگاه صنعتی کرمانشاه در سفر سوم هیئت دولت به استان نیزتصریح کرد: تکمیل و تجهیز دانشکده انرژی و احداث 13 دانشکده دیگر از پیشنهادهای ما به دولت بوده است و درمورد تصویب این پیشنهادها تا کنون نتیجه ای به ما ابلاغ نشده است و مطلوب ما اجرایی شدن زودتر مصوبات است، لذا اگر مسئولان ما را در این سفر به گونه ای یاری کنند پایان احداث هر پروژه آغاز احداث پروژه دیگر خواهد بود.

این استاد دانشگاه صنعتی کرمانشاه اصلاح جامعه را منوط به اصلاح دانشگاه ها دانست و تاکید کرد: ارائه خوابگاه استاندارد، ناهار، کلاس درس، آزمایشگاه، ابزار ماشین کارگاه ها، کتابخانه و ... که از نیازهای اساسی هر دانشگاهی است به اعتبار کافی نیاز دارد.

وی در خصوص کیفیت خوابگاه های دانشگاه صنعتی کرمانشاه نیز گفت: در جهت بهبود کیفیت خوابگاه ها استاندارد بالایی قائل هستم و در حال حاضر از کیفیت خوابگاه های دانشگاه صنعتی راضی نیستم.

برای امورات فرهنگی هر مقدار لازم باشد هزینه می کنیم

پاپ زن با اشاره به رویکرد فرهنگی در دانشگاه صنعتی کرمانشاه نیز گفت: معتقدم برای انجام هر کاری باید زیرساخت های فرهنگی را بسازیم وبه همین دلیل میزان اعتبار مشخصی به امورات فرهنگی تخصیص نمی دهیم وهر مقدار لازم باشد هزینه می کنیم.

رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه از برنامه های ثابت این مرکز آموزشی را دعوت از چهره های مختلف و مطرح کشوری در همایش ها و مراسم فرهنگی عنوان کرد و گفت: ضمن محدودیت هایی که برخی از دستگاه ها در اجرای بعضی از کارهای فرهنگی ما قائل هستند خوشبختانه برنامه های فرهنگی مدون در دانشگاه صنعتی کرمانشاه کماکان اجرا خواهد شد.

پاپ زن ادامه داد: حضور 25 و 20 درصدی دانشجویان در برنامه" راهیان نور" به ترتیب در فروردین سال های 89 و 90 به جنوب کشور، همچنین اجرای برنامه فرهنگی، توجیهی، آموزشی و تفریحی" ستاد مهر" در مهر ماه هر سال را از دیگر کارهای فرهنگی دانشگاه صنعتی کرمانشاه است.

این مقام مسئول با اشاره به انجام امور فرهنگی بدون حضور مدیر فرهنگی در این مرکز آموزشی، یادآور شد: وزیر علوم با ارسال نامه ای به این مرکز دستور راه اندازی معاونت فرهنگی در دانشگاه صنعتی کرمانشاه را صادر کرده است، این در حالی است که این دانشگاه جوان فاقد چارت سازمانی، هیئت رئیسه یا حتی یک معاونت است و امیدواریم با راه اندازی مدیریت فرهنگی برنامه های فرهنگی با انسجام بیشتری در موازات رویکرد دولت اجرا شود.

پاپ زن با بیان اینکه محدودیتی برای حمایت از طرح های پژوهشی در دانشگاه صنعتی کرمانشاه نداریم نیز گفت: اختصاص اعتبار به طرح های پژوهشی در این دانشگاه بی نظیر است به طوری که سال گذشته 50 درصد از اعتبارات هزینه شده دانشگاه را صرف این مهم کردیم.

دانشگاه صنعتی کرمانشاه مهر 90 دانشجوی مکانیک و کامپیوتر می پذیرد

این استاد دانشگاه صنعتی کرمانشاه از تصویب رشته های مکانیک و کامپوتر با گرایش سخت افزار در مهر ماه امسال خبر داد و افزود: رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشد با گرایش نانو را مجددا به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری پیشنهاد داده ایم، همچنین جذب رشته های دیگر در مقاطع کارشناسی و ارشد را در دست اجرا داریم.

پاپ زن در پاسخ به این سوال که دانشگاه صنعتی کرمانشاه برای تقویت ارتباط خود با صنعت بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها چه اقداماتی را انجام داد؟ گفت: معتقدم ارتباط دانشگاه با صنعت باید به طور واقعی باشد و تاکنون نیز ارتباط های نسبتاً زیادی را با صنعت برقرار کردیم، بازدید دانشجویان از واحدهای صنعتی مطرح استان که در حال رقابت با بازارهای چین، عراق و... هستند با هدف افزایش خود باوری و به منصه ظهور گذاشتن علم خود از کارهای عمده این مرکز است.

استقبال صنعت از دانشگاه صنعتی کرمانشاه عالی است

این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه با بیان اینکه اجرای چنین برنامه هایی بینش دانشجویان را تغییر می دهد، افزود: استقبال شرکت ها از این مرکز بسیار خوب و درحدعالی است و ارتباط دانشگاه با صنعت یک ارتباط تعاملی است وقتی دانشجویان ما این رقابت تنگاتنگ با رقبای مهم خارجی را مشاهده می کنند دیگر توانایی خود را کم و حقیر نمی بینند.

پاپ زن تاکید کرد: اصول کار بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات "اقتصادی" است و زمانی به دانشگاه بها می دهند که دانشگاه گوشه ای از مشکلات خط تولیدشان را حل کند، لذا دانشگاه باید با معرفی درست توانایی علمی خود را نشان دهد و باور صنعت را تغییر دهد.

رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه ادامه داد: در این زمینه تا کنون تلاش ما بد نبوده است و در حال عقد قرارداد با برخی از شرکت های صنعتی هستیم.

پاپ زن عامل پیوند سرمایه و دانش را اعتماد دانست و گفت: دانشگاه با ارائه علم خود به صنعت و صنعت نیز با تمایل به جذب دانشجو و حضور در مجامع بین المللی می تواند این پیوند را برقرار کند.

وی از آماده شدن آزمایشگاه "رله" با همکاری شرکت برق منطقه ای خبر داد و به برگزاری همایش" ای کنفرانس " اشاره کرد و افزود: برگزاری " ای کنفرانس " به یک نرم افزار قوی نیاز دارد که در حال گذراندن مراحل انتهایی این مهم و اجرایش در نیمه نخست امسال هستیم.

رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه در خصوص دوره های برگزار شده جامع کارآفرینی در این مرکز گفت: در سال گذشته 300 نفر در این دوره ها شرکت کردند و از ابتدای سال تا پایان خرداد ماه جاری تعداد کارآموزان به 200 نفر خواهد رسید.

پیشنهاد اجرای پروژه " پارک انرژی نو" را به شهردار فعلی کرمانشاه نمی دهیم

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، دانشگاه صنعتی کرمانشاه سال گذشته اجرای پروژه " پارک انرژی نو" برای اولین بار درایران با تامین انرژی خورشیدی تا20 سال آینده با حداقل مبلغ ممکن و اجرای "نیروگاه خورشیدی" قابل اتصال به شبکه را به شهرداری کرمانشاه پیشنهاد داد ولی شهرداری پیشنهادات این دانشگاه را رد کرد.

پاپ زن در پاسخ به این سوال که آیا مجددا پیشنهاد اجرای پروژه " پارک انرژی نو" را به شهردارفعلی کرمانشاه ارائه می دهید؟ گفت: ما پیشنهاد مجدد اجرای این پروژه رابه شهردار فعلی کرمانشاه نخواهیم داد، اجرای این پروژه برای توسعه استان و یاری به شهرداری کرمانشاه است.

رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه افزود: امیدواریم شهردار بعدی کرمانشاه دیدگاه مثبتی داشته باشد و بداند ما آمادگی لازم در این زمینه به شهرداری کرمانشاه را داریم چه بسا با تحقق این پروژه قطب استانی در سال های آتی شویم، ضمن اینکه استاندار کرمانشاه نیز در حمایت از اجرای این مهم قول مساعدت هایی نیز داده است.

وی تصریح کرد: دانشگاه صنعتی کرمانشاه تا کنون همکاری های مشترکی با شرکت های برق منطقه ای، نفت، پتروشیمی و صنایع بخش خصوصی استان کرمانشاه با هدف فعالیت های پژوهشی مشترک انجام داده است.