به گزارش خبرنگار مهر در هشتگرد، همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر یادواره 630 شهید والامقام ساوجبلاغ شامگاه سه شنبه در مصلای امام خمینی (ره) هشتگرد مرکز این شهرستان برگزار شد.

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ در این مراسم گفت: ملت ایران هر چه دارند مرهون خون پاک شهیدان است ضمن اینکه این شهدا بودند که پیام ولایت مداری محض را از بانوی دو عالم که اولین شهید مکتب ولایت بود، آموختند.

علی حدادی ادامه داد: برای حرکت کردن در مسیر ولایت باید تفکر علوی داشت و با الگوگیری از حضرت زهرا (س) در خط ولایت گام برداشت.

این مسئول عنوان کرد: این امر کمک می کند تا بتوانیم بیش از قبل به وصایای شهدا عمل کنیم.

در سال گذشته 48 یادواره شهدا برگزار شد

وی یادآور شد: در سال گذشته 48 یادواره شهدا در روستا، بخش و شهرهای شهرستان ساوجبلاغ برگزار شده ضمن اینکه این منطقه در دوران هشت سال دفاع مقدس 630شهید تقدیم انقلاب کرده است.

حدادی افزود: امسال نیز این روند به منظور آشنایی نسل نو با شهدا و پیام آنها در قالب ستادهای یادواره شهدا برگزار می شود.

در این مراسم از مادر سه شهید کرمیار و سه مادر و همسر شهید تجلیل به عمل آمد ضمن اینکه راویان حوزه علمیه قم، رویداد آزادسازی خرمشهر را به تصویر کشیده اند.

وی اضافه کرد: همچنین گزیده هایی از توصیه های سرداران شهید در عملیات آزادسازی خرمشهر بیان شد.