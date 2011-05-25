اسلامی بودن حرکتهای آزادی بخش، اوباما را دچار تناقض کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر محمدنبی حبیبی دبیر کل حرب موتلفه اسلامی با تبریک پیروزی اخیر سربازان گمنام امام زمان (‌عج)‌گفت : آمریکا در نبرد نرم با جمهوری اسلامی شکست خورده است ؛ سرویس های جاسوسی آمریکا در ایران و منطقه ضعیف تر از آنند که بتوانند تحولات را پیش بینی کنند.

وی افزود : آنها درجمع آوری اطلاعات درست، که پایه و اساس تحلیل واشنگتن قرار گیرد عاجز هستند لذا هیچگاه قدرت پیش بینی تحولات را پیدا نمی کنند.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می گفت ، ادامه داد : سرویسهای سیا در درون چتر سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستند و درموقع مقتضی با آنها برخورد شده و می شود . امیدواریم دستگاه قضایی مجازات متناسب با جرم را برای جاسوسان آمریکایی در نظر بگیرد.

وی در ادامه با اشاره به فتح خرمشهر درعملیات بیت المقدس در سال 61 گفت : خداوند متعال فتح خرمشهر را به پاس فداکاری و ایثار ملت در برخورد هوشمندانه با جریان انحرافی نفاق و لیبرالها به انقلاب اسلامی هدیه فرمود.

وی افزود: هر وقت ملت در پیروی از رهبری معظم انقلاب توفیقی در عبور از فتنه داشته یک پیروزی بزرگ که خارج از اراده ملت بوده از سوی خداوند متعال نصیب او شده است.

حبیبی با اشاره به عبور از فتنه 88 که با بصیرت ملت همراه بود گفت : بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه، اجر صبر و استقامت ملت ایران طی سه دهه گذشته بوده است. اکنون صدای این بیداری به دروازه های اروپا رسیده است .

حبیبی تصریح کرد : اسپانیا اولین کشور میزبان فصل بیداری در اروپاست و مردم اروپا آماده می شوند پاسخی به ظلم و ستمی که به آنها می رود و نیز پاسخ به تحقیر ناشی از سلطه سرمایه داری بدهند.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در بخش دیگری از این گفت و گو با اشاره به سالروز میلاد امام خمینی (‌ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی و همزمانی آن با سالروز میلاد حضرت زهرای اطهر (‌سلام اله علیها)‌ گفت : فرزند دخت نبی مکرم اسلام حضرت امام خمینی (ره) موفق شد پس از قرنها یک حکومت با التزام به احکام قرآنی تاسیس کند .

وی افزود: ما این انقلاب را مدیون نهضت فاطمی و زهرایی درکشور و از بیانات خاص پیامبر اکرم و دخت عزیزش می دانیم که در مسیر جنبش زهرایی قرار دارد در پیشاپیش این نهضت زنان قهرمانی قرار دارند که 4 شهید یا 3 شهید تقدیم انقلاب کرده اند و چون کوه در برابر ناملایمات ایستاده اند .

حبیبی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت : نقد نگاه اهانت آمیز غرب به زن از همان آغاز انقلاب اسلامی شروع شد و طی سه دهه گذشته جهان اسلام از یک سو و جهان غرب از سویی دیگر به سمت بازنگری نقش زن در جامعه پرداختند.

وی تصریح کرد : کمترین اثر این بازنگری گسترش فرهنگ حجاب و عفاف درجامعه است.



وی افزود : شما به فضای ترکیه امروز نگاه کنید، کاملا متفاوت با 10 سال گذشته است. همچنین در اروپا پیشرفت فرهنگ حجاب در جوامع آنها باعث واکنش مقامات دولتی آنها شده است.



وی ادامه داد : زن امروز در جهان به ویژه در جوامع اروپایی از عرضه شدن و هرزه شدن خسته شده است و زنان می خواهند کرامت انسانی خود را بدست آورند.



وی تأکید کرد : انقلاب ما این فرصت را پدید آورد است که زنان در جهان به کرامت انسانی خود بیندیشند.



دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در ادامه در خصوص پدیده گروه انحرافی و آینده جریان اصولگرایی اظهار داشت : جریان اصولگرایی یک جریان اصیل با شناسنامه و با هویت است. التزام عملی به ولایت فقیه و پایبندی به قانون اساسی و خط مبارک حضرت امام (ره) ‌از مشخصات جریان اصولگرایی است .



وی افزود: خوشبختانه آن جریان انحرافی از ابتدای شکل گیری تبری خود را از جریان اصولگرایی اعلام کردند و زحمت اصولگرایان را هم کم کردند؛ آنها نمی گویند اصولگرا هستند بلکه می گویند در انتخابات آینده رقیب اصولگرایان هستند. جریان اصولگرایی هم در مسیر پالایش خود گروه موج سوار انحرافی را حذف شده می داند .



وی اضافه کرد: ما با توکل به خداوند قادر و متعال ، هوشمندانه از سرمایه اجتماعی اصولگرایان صیانت می کنیم و آن را از دستبرد اغیار حفظ خواهیم کرد.



وی ادامه داد: انتظار ما از آقای رئیس جمهور محترم این است که موضع صریح خود را در مقابل گروه انحرافی اعلام نمایند و به تذکرات خواص انقلاب و علمای حوزه و دانشگاه در رابطه با خط انحراف و باند منحرف توجه ویژه مبذول نمایند.



وی با تقدیر از رئیس قوه قضائیه که غوطه ور بودن جریان انحرافی در فساد اقتصادی را رسما اعلام کرد خواستار تسریع در رسیدگی و صدور حکم در مورد فساد های عقیدتی و مالی سردمداران باند انحرافی شد.



حبیبی تصریح کرد: با توجه به اظهارات اخیر آیت اله جنتی در مورد شگردهای انتخاباتی باند منحرف،‌ استنباط ما این است که فقط موضوع انتخابات مورد نظر این باند نیست بلکه خیالاتی بالاتر از انتخابات را در سر می پرورانند که امیدواریم هر چه زودتر با همت قوه قضائیه و مسئولان کشور اقدامات لازم برای دفع این شر جدید صورت گیرد.



دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی همچنین در مورد اظهارات اخیر اوباما رئیس جمهور ی آمریکا راجع به موضوع فلسطین گفت : هیأت حاکم آمریکا و در راس آن اوباما اولین بار نیست که گرفتار تناقص گویی شده اند اگر مواضع همین چند ماهه اخیر آنها را راجع به قضایای خیزش های منطقه خاورمیانه بررسی کنیم به راحتی به موضع گیری های متناقص آنها دست می یابیم.



وی تصریح کرد :آنچه این به اصطلاح سیاست مداران و به ویژه رئیس جمهور آمریکا را دچار متناقص گویی کرده است اسلامی بودن حرکتهای آزادی بخش در منطقه است و ما امیدواریم رهبران با توکل بر خداوند تاکید بر ضرورت اسلامی ماندن و مردمی ماندن این خیزش عظیم، ‌درمقابل ترفند های استکبار تدابیر ویژه بیاندیشند و ماهیت آن را تا پیروزی و بعد از پیروزی حفظ کنند.