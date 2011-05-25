همه باید از زندگی سراسر نور حضرت زهرا (س) درس بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم ظهر چهارشنبه در دیدار با زنان کارمند استانداری با تبریک سالروز ولادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) افزود: یکی از نکات برجسته اخلاقی حضرت زهرا (س) تربیت نسل، توجه به همسرداری، ولایت مداری، حمایت از امام زمان خود، ایجاد آرامش در محیط خانه، صرفه جویی و در زندگی اجتماعی، ایستادگی در مقابل ظلم بود که همه ما بایستی در زندگی خود سیره ایشان را به عنوان یک اسوه واقعی سرلوحه رفتارهای خود قرار دهیم که در این راستا وظیفه زنان سنگین تر از مردان است.

استاندار قزوین با اشاره به تقارن میلاد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با این روز خجسته تصریح کرد: حضرت امام (ره) نیز احیاگر فرهنگ فاطمی در ایران بودند و اسلام را پس از 14 سال تجدید کردند که این نقش نیز بسیار برجسته بود.

عجم در بخش دیگری از سخنان خود تقارن سالروز میلاد فرخنده یگانه دخت پیامبر گرامی اسلام با روز آزاد سازی خرمشهر را اتفاق مبارکی دانست و افزود: آزادی خرمشهر اهمیت والایی دارد و نقطه عطفی در خلق حماسه فرزندان این مرز و بوم و ایستادگی آنها در دفاع از حکومت اسلامی است.

وی یادآورشد: هدف دشمنان اسلام و نظام جمهوری اسلامی مقابله با انقلاب و سرنگونی آن بود ولی با توجه به تحکیم نظام توطئه ها و اهداف دشمنان برای ضربه زدن به این نظام مقدس نیزشکل تازه ای به خود گرفته است.

استاندار قزوین بیان کرد: ایجاد نارضایتی در بین مردم و ایجاد شکاف بین مردم و روحانیون از جمله توطئه های دشمن است که در این خصوص و خنثی شدن این نقشه نحوه عملکرد کارگزاران نظام در حفظ و افزایش رضایتمندی مردم اهمیت زیادی دارد.

وی دشمن شناسی در هر برهه از زمان بخصوص دوران کنونی را مهم ارزیابی کرد و افزود: در حال حاضر فضای ملتهبی در اطلاع رسانی رسانه های جهانی وجود دارد که همانند دوران قبل خنثی کردن مستمر آن با هوشیاری مسئولان و مردم امکان پذیر خواهد بود.

وی افزود: موج انقلاب اسلامی روز به روز گسترده تر و عمیق تر می شود که مدیریت جامعه امروز نیز به ما بر می گردد که قسمت مهمی از آن نیز بر عهده بانوان است.

عجم در ادامه با اشاره به اهمیت تغییر شیوه مصرف در سال جهاد اقتصادی تصریح کرد: تغییر فرهنگ مصرف گذشته و جایگزین کردن یک الگوی جدید در سال جهاد اقتصادی ضروری است که این وظیفه بیشتر بر عهده بانوان است.

استاندار قزوین با تأکید بر تلاش جهت حل مشکلات مردم گفت: همه مسئولان خادم مردمند و وظیفه داریم در رفع مشکلات آنها بکوشیم و در راستای خدمات رسانی به مردم و کاهش هزینه های خدمات رسانی تلاش کنیم.