به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمدزاده قبل ازظهر چهارشنبه در نشستی با زنان بافنده فرش دستباف طرقبه شاندیز گفت: برای بهره مندی از برند ملی کمیته ویژه ای با عضویت ارگان های دست اندرکار امور فرش در فرمانداری تشکیل شده است.

وی بیان کرد: برند ملی به تابلو فرشهای دستباف این شهرستان هویت می دهد و مانع از رکود تولید این صنعت می شود.

وی افزود: هم چنین عرضه تابلو فرشها با برند مشخص به اشتغال مولد، استحکام بنیان خانواده، اقتصاد خانواده و برنامه ریزی برای حضور در عرصه مختلف داخلی و خارجی کمک می کند.

فرماندار طرقبه شاندیز گفت: الگو برداری از طرحهای تابلو فرش استانهای دیگر پسندیده نیست در حالیکه طرقبه شاندیز دراین زمینه از طرحهای منحصر بفردی برخوردار است.

وی افزود: با این حال فعالان بخش تابلوفرش باید برای شکوفایی این صنعت وارد عرصه شوند و با ایجاد مجتمعهای بافندگی تحول عظیمی را در منطقه ایجاد کنند.

محمدزاده گفت: برای رونق بخش بافت تابلو فرش نهادهایی نظیر بازرگانی، کمسیون امور بانوان و میراث فرهنگی باید حضورپیدا کنند وبه نحوی حمایت نمایند.

وی اظهارداشت: آموزش به بافی تابلو فرش از محورهایی است که باید دنبال شود در حالیکه زیر ساختهای آن فراهم است.

مشاور فرماندار و مسئول کمیته زنان و خانواده فرمانداری شهرستان طرقبه شاندیز نیز گفت: هم اینک 300 زن بافنده تابلو فرش دراین شهرستان آموزش های لازم در زمینه بافت تابلو فرش فرا گرفتند.

منصوره مروی زاده افزود: هم چنین 200 زن علاقمند به کار دراین رشته شناسایی شده و عمده زنان بافنده فعال در منازل خود اقدام به بافت تابلو فرش می کنند.

مروی زاده بیان کرد: عدم آشنایی با بازار، عدم شناخت از طرح و نقشه مورد نیاز از جمله مشکلات فراروی قالیبافان زن است.

مسئول اداره بازرگانی شهرستان طرقبه شاندیز نیز گفت: قالیبافان زن طرقبه و شاندیز از بیمه تامین اجتماعی ویژه قالیبافان استفاده نکردند.

علیرضا قلی زاده افزود: زنان قالیباف با داشتن مهارت فنی و حرفه ای کارت موقت قالیبافی دریافت می کنند.

وی اظهار داشت: تاکنون برای 37 زن قالیباف در شهرستان طرقبه شاندیز گواهی موقت صادر شده است.