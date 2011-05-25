پرونده مسکن مهر خراسان جنوبی سال 91 بسته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محسن زاده صبح چهارشنبه در نشست خبری که در این سازمان برگزار شد با اشاره به ساخت چهار میلیون واحد مسکونی مهر در کشور، اظهار داشت: از این تعداد 25 هزار واحد مسکونی سهم خراسان جنوبی از ساخت مسکن مهر تعیین شده است.

وی با بیان اینکه سه هزار واحد مسکونی بیش از ظرفیت استان در حال ساخت است، افزود: این میزان ساخته شده تا سال 92 جوابگوی متنقاضیان خواهد بود و پس از آن ساخت و سازها به تناسب رشد جمعیت، ازدواج و طلاق به صورت شخصی سازی انجام خواهد شد.

محسن زاده با اشاره به سفر وزیر مسکن در راستای رفع مشکلات مسکن مهر استان بیان کرد: طی این سفرها حذف قیمت زمین از ساخت و ساز، اجاره 99 ساله و خط اعتباری ویژه مسکن مهر در استان مصوب و این پروژه در استان شتاب گرفته است.

وی امسال را سال بهره برداری از پروژه مسکتن مهر در این استان عنوان کرد و افزود: امسال کلیه واحدهای تعهد شده سال جاری تحویل و بقیه در سالهای 91 و 92 به بهره برداری خواهد رسید.

محسن زاده از در دست اجرا بودن 24 هزار و 200 واحد مسکونی در سطح استان خبر داد و گفت: از این تعداد 14 هزار و 200 واحد سهمیه سال 89 و مابقی سهمیه سال های 90 تا 92 است.

وی با بیان اینکه تاکنون 20 هزار واحد تا کنون پروانه ساخت گرفته اند، افزود: تعداد 18 هزار و 171 اتمام پی سازی، 14 هزار و 478 واحد اتمام اسکلت، 11 هزار و 884 واحد اتمام سقف، هشت هزار و 694 واحد سفت کاری و تعداد سه هزار و 339 واحد نازک کاری انجام شده است.

به گفته وی پیش بینی می شود برای شهرهای زیر 25 هزار خانوار نیز 800 هزار واحد دیگر نیاز باشد، که جزو سهمیه سال91 قرار دارد.

وی به نحوه اجرای پروژه مسکن مهر در این استاان اشاره کرد و ادامه داد: شاخصه‌ هایی نظیر کاهش طبقات و پیش به سوی ویلایی شدن ساختمان‌ ها، صنعتی کردن ساخت و ساز، رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان در تمامی واحدهای مسکن مهر، کم کردن هزینه‌ های ساخت و ساز در پروژه‌ های مسکن مهر رعایت شده است.

محسن زاده در ادامه با بیان اینکه هر سه ماه به صورت دوره ای افتتاح پروژه های مسکن مهر در استان خواهیم داشت، عنوان کرد: تاکنون طی دو مرحله حدود دو هزار و 500 واحد به متقاضیان تحویل شده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان جنوبی در پایان از بهره برداری یک هزار و 500 واحد مسکونی مهر در سطح استان در تیرماه سال جاری خبر داد و گفت: از این تعداد بیش از هزار واحد در قاین و مابقی در بیرجند و سایر شهرستانها به بهره برداری خواهد رسید.