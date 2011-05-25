به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگسرای ابن سینا نخستین نشست خودمانی با ادیبان، شاعران و هنرمندان را در محضر بهاالدین خرمشاهی، نویسنده، مترجم، حافظ شناس، قرآن‌پژوه و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و با حضور دوستداران وی برپا می‌کند.

بهاءالدین خرمشاهی متولد 1324 تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در قزوین گذراند. سپس در رشته پزشکی پذیرفته شد اما تحصیل در این رشته را در سال سوم نیمه کاره رها کرد و به تحصیل در رشته ادبیات فارسی پرداخت. او سپس از دانشگاه تهران فوق لیسانس کتابداری گرفت و در مرکز خدمات کتابداری مشغول به کار شد. از استادان وی در رشته ادبیات فارسی می‌توان به ذبیح‌الله صفا، مهدی محقق، سید جعفر شهیدی، پرویز ناتل خانلری، سید صادق گوهرین، آیت‌الله ابوالحسن شعرانی و عبدالحمید بدیع‌الزمان کردستانی اشاره کرد.

فرهنگ موضوعی قرآن مجید، ذهن و زبان حافظ، حافظ‌نامه و سیر بی سلوک از جمله آثار وی محسوب می‌شوند.

علاقه‌مندان برای شرکت در این نشست می‌توانند ساعت 18:30 به فرهنگسرای ابن سینا واقع در شهرک قدس، فاز یک، ایران زمین شمالی مراجعه کنند.