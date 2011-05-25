ناگفته ها به روایت تصویر؛از اوبامای پینگ پنگ باز تا تنها بازمانده

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین تصویری که از دید اغلب رسانه های به دور مانده و توجه چندانی به آن نشده پینگ پنگ بازی کردن "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا در انگلیس است.

اوباما در سفری اروپایی وارد انگلیس شد و در این سفر همراه با "دیوید کامرون" نخست وزیر بریتانیا به دانشگاهی در لندن رفته و برای لحظاتی به بازی تنیس روی میز پرداخت. این تصویر در میان حوادث لیبی و یمن از دید رسانه ها دور مانده است.

دومین تصویری که از دید خبرنگاران دور مانده مربط به محاکمه "میخائیل خودوروفسکی" سرمایه دار معروف روسی به اتهام پولشویی و دزدی است.

خودروفسکی مالک یکی از شرکتهای نفت مطرح روسیه نیز به شمار می رود و برخی معتقدند که بازداشت و محاکمه وی بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد. خودروفسکی یکی از مخالفان حزب حاکم روسیه به شمار می رود.

سومین تصویر مربوط به افتتاح نمایشگاه سلاح و تجهیزات نظامی در مینسک است.

در این تصویر یکی از نیروهای ارتش بلاروس در حال تمرین با یکی از سگان دست آموز دیده می شود.

تصویر بعدی مربوط به فیلی چهار ساله در هند است.

این روزها دهلی نو شاهد نشست گروه هشت متشکل از بوتسوانا، کنگو، هند، اندونزی، کنیا، سریلانکا، تانزانیا و تایلند است که یکی از محوری ترین مسائل مورد بحث در این نشست مربوط به رسیدن به توافقی برای حفاظت از جمعیت فیلهای جهان است.

تصویر پنجم مربوط به فعالیت آتشفشان ایسلند و مشکلات به وجود آمده برای مردم این کشور و سایر مردم اروپا در نتیجه خروج گرد وغبارهای آتشفشانی از آن است.

این تصویر به تلاش آتش نشانان ایسلندی برای نجات چند دام اشاره دارد.

تصویر آخری که مورد بی توجهی رسانه ها قرار گرفته مربوط به وقوع توفان در ایالت میسوری آمریکاست.

در این تصویر، یک مرد فقط توانسته گربه خود را از میان بقایای به جا مانده از توفان بیابد. این توفان تا کنون 122 کشته بر جای گذاشته است.